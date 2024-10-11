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▲《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙的餐廳開放預約就湧入11萬人，相當受歡迎。（圖／權聖晙 IG）

▲網友向權聖晙檢舉代訂餐廳黃牛，被他本人上傳到IG，並宣布已將該黃牛預約取消。（圖／權聖晙 IG）

韓國實境料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎，節目冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙的餐廳「Via Toledo Pasta Bar」近日開放預約，一開放就湧入11萬人癱瘓平台，網路上還出現了黃牛代訂，權聖晙本人得知後把黃牛貼文截圖上傳到IG警告，貼文中的黃牛使用繁體中文，之後也證實就是台灣人，讓台灣網友直呼丟臉丟到國外！昨（10）日早上，「Via Toledo Pasta Bar」開放預約，吸引超過11萬人同時登錄搶訂，導致平台當機10幾分鐘。權聖晙對此感到十分震驚，並透過IG向顧客致歉，表示會考慮調整菜單與價格，以便更多人能享用。然而有網友發現網路上有業者在做代訂生意，於是截圖並舉報給權聖晙。該業者在Threads上發文寫下「一早起來幫客人訂黑手黨餐廳」，收到檢舉後權聖晙回應：「謝謝舉報，看起來像是中國人？好像抓到了，會馬上取消。」並宣布已將預約取消，還列入永久黑名單，呼籲大家抵制黃牛行為。由於代訂業者使用繁體中文，讓許多人懷疑來自台灣，讓台灣網友看了痛批黃牛行為丟臉丟到國外，有人根據截圖找到該位業者的帳號，他則澄清自己只是在幫熟客代訂，並未收取額外費用，否認自己是黃牛。權聖晙出面呼籲大家不要支持黃牛，並表示若發現不當交易，帳號將列入永久黑名單。為了杜絕黃牛，他還推出了舉報黃牛可獲得餐廳預約權的獎勵，十分積極想要保護消費者的權益。