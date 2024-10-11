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立法院長韓國瑜今年首度擔任國慶籌備委員會主委，在國慶大會致詞時他說「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」。對此，退役少將栗正傑表示，過去不管歷史或各方面，兩岸都認同中華文化，但若照總統賴清德種種的方式繼續推下去，很可能造成兩岸兵凶戰危。栗正傑10日在節目《庶民大頭家》表示，兩岸如果要安全，根基於4個條件，包括一、政治，兩岸認不認同同屬一中？二、經濟，台灣的經濟能力是否能支持人民的生活，以及對全世界做一個對抗；三是軍事力量，第四則是文化根基。栗正傑續指，以前不管在歷史或各方面，兩岸都認同中華文化，尤其是故宮博物院；但現在可以看到，民進黨很明顯在修改課綱方面，要斷除各方面兩岸根連的關係；若在經濟、政治、軍事、文化認同方面，照賴清德種種的方式繼續推下去，很可能造成兩岸之間的兵凶戰危。