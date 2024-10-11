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達拉斯獨行俠今（11）日在NBA季前熱身賽對決猶他爵士，這也是前金州勇士明星射手Klay Thompson首次代表獨行俠出戰，他這場比賽拿下10分，投進3記三分球，球隊終場以102：107落敗，場上正負值為-19分，還在找感覺。此役Luka Doncic、P.J. Washington、Maxi Kleber、Dante Exum、Brandon Williams和Kessler Edwards等人都缺席今日的比賽，獨行俠由Thompson搭檔Kyrie Irving、Dereck Lively II等主力先發出戰。Thompson今天比賽的發揮一般，出賽18分鐘，9投3中，三分球5投3中得到10分3助攻，場上正負值為-19。Irving則是11投6中，攻下了12分。獨行俠這場比賽一路落後，最後以5分之差落敗。今天獨行俠為Thompson設計了一些戰術，讓他藉由長人掩護後接球出手，他本場比賽的第一次出手命中，就是憑此得到空檔投籃。今天K湯在場上出手還是稍嫌拘謹，可能還在尋找自己戰術地位和場上出手權的平衡。由於Thompson從勇士轉隊到獨行俠，讓這支德州球隊本季獲得更多鎂光燈，新賽季勇士對決獨行俠的比賽也將很受矚目。勇士明星大前鋒Draymond Green談到自己將對決Thompson時表示會全力以赴。「因為我以前在打球時也會衝撞我的兄弟，外界總是對我和詹姆斯的兄弟情誼感到不滿，但我在場上比任何人都更想擊敗他，我想幹掉他，他反過來也會這麼做。所以我在場上更想於用盡全力去撞擊Klay，而不是Kyrie Irving。 」Green如此說道。根據ESPN記者Ohm Youngmisuk報導，Thompson在前往獨行俠訓練營時，曾邀請Green和Stephen Curry最後一次和他一起搭船，但兩人因家庭有事而未能前往。談起這件事，Curry感嘆：「這很怪，我們在剛進入聯盟時談過要一起出海，回想起我們曾經一起做的事情。但之後我們有了家庭，我和Draymond都有了多個小孩，安排行程變得困難。但即使我們不再是隊友，我還是會在某個時候登上這艘船。 」