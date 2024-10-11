我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽G4，紐約洋基在客場出戰堪薩斯皇家，此役靠著先發投手Gerrit Cole主投7局失1分好投，加上牛棚接力封鎖皇家打線，終場洋基3：1擊敗皇家，系列賽總比分3：1淘汰皇家，率先晉級美聯冠軍戰。洋基此役推出Cole先發，皇家則是派出Michael Wacha，洋基在1局上就靠著Juan Soto的安打攻下1分，5局上洋基攻勢再起，Anthony Volpe、Jon Berti接連敲安，Gleyber Torres在1、3壘有人的情況下，擊出帶有1分打點的安打，5局打完洋基2:0領先皇家。6局上「法官」Aaron Judge擊出2壘安打，Austin Wells滾地球出局後，手感火燙的Giancarlo Stanton擊出中間方向穿越安打，Judge跑回本壘得分，洋基擴大領先3：0領先皇家。6局下皇家1壘有人，Massey擊出內野滾地球，Garcia滑進2壘時，Volpe觸殺時右手抵住Garcia的脖子，Garcia起身後相當不滿，怒瞪Volpe，Chisholm Jr.這時從三壘走向二壘，嘴中念念有詞，Garcia也回擊，兩人發生口角衝突，導致雙方板凳清空，但後續衝突並未擴大，衝突後，皇家靠著Vinnie Pasquantino的二壘安打，攻下本場比賽第一分，將比分追至1：3。Cole在7局退場後，接替投球的Clay Holmes和Luke Weaver接力封鎖皇家打線，終場洋基就以3:1擊敗皇家，相隔一年後再度闖進美聯冠軍戰，對手將是老虎和守護者系列賽的勝者。