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113年國慶大典邀請了國內朝野政黨要角出席，前總統陳水扁也受邀參加，這是他自2008年卸任後首度出席國慶大會，當天他與前總統蔡英文比肩而坐，兩人一度有說有笑，還一起開口唱國歌。不過後來蔡英文在臉書上PO出參與國慶大會的照片，卻把陳水扁給「切」掉，讓國民黨立委質疑，此舉是切割陳水扁避嫌，也想表示在她的總統任內沒有對陳水扁特赦。蔡英文、陳水扁10日都出席國慶大會觀禮，坐在旁邊的兩人偶爾談話，一度有說有笑，但大部分的時間，兩人互動偏冰冷。蔡英文事後也在臉書祝賀國慶，不過PO出的照片卻是把坐在一旁的陳水扁「切」掉，整個人不在畫面正中央而是偏右。對此，國民黨立委洪孟楷表示，看到蔡英文PO出的照片真的有點奇怪，為了切掉陳水扁，整個人偏向畫面右邊，旁邊還多出半個手臂，質疑「是不是真的有那麼多避嫌的地方？」國民黨立委賴士葆則認為，蔡英文此舉叫「此地無銀三百兩」，就是在跟陳水扁切割，因為她心裡還是不太能接受旁邊坐一個貪汙犯，同時也是想表示，在她的總統任內沒有對陳水扁特赦，她在做對的事情。