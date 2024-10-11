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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽，美聯分區系列賽克里夫蘭守護者在G4以5：4擊敗底特律老虎，將系列賽扳平為2：2，雙方將在台灣時間週六進行G5生死戰，守護者在經歷G2、G3連兩場遭完封後，此役打線甦醒，但G5老虎將派出王牌Tarik Skubal先發，屆時對於守護者打線，將是一大考驗。Skubal在G2先發主投7局，僅被敲出3支安打飆出8K，完美封鎖守護者打線，而Skubal將在G5生死戰再度掛帥先發，對於守護者來說，要如何突破Skubal的投球，將是守護者G5最重要的課題。此外在例行賽繳出防禦率0.61、拿下47次救援成功的守護者終結者Emmanuel Clase，在季後賽出賽3場，共計3.2局的投球中，被擊出5支安打失3分4分，防禦率高達9.82，表現與例行賽有不小落差。關鍵G5生死戰，守護者、老虎將力拼晉級美聯冠軍戰，守護者上一次晉級美聯軍戰要追溯到2016年，當年守護者一路殺進世界大賽，與芝加哥小熊大戰7場，最終系列賽3:4不敵小熊，無緣拿下世界大賽冠軍，小熊則是破除「百年魔咒」老虎上一次闖進美聯冠軍戰，則是2013年，當年老虎在美聯冠軍戰碰上波士頓紅襪，最終以2:4不敵紅襪，而紅襪晉級世界大賽後，以4:2擊敗聖路易紅雀拿下2013年世界大賽冠軍。