台灣火球男張峻瑋有望前進日職！日本媒體《體育報知》在今（11）日爆料指出，最快球速高達156公里的18歲「火球男」張峻瑋，過去曾入選U18、U23中華隊，成為日本職棒的福岡軟銀鷹隊的網羅對象，並預計將會以育成合約的方式將張峻瑋簽下並加以培養。
日媒提156公里火球 以育成合約補進
根據《體育報知》的報導，其描述張峻瑋是名右投，且因最快球速達到156公里，因此在台灣被冠上「火球男」綽號，雖然年僅18歲，但已經入選U23中華隊，且出賽3場比賽。此外，在2023年的U18世界盃中，先發交手美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此受到外界關注。
該報導指出，軟銀鷹打算以「育成合約」方式和張峻瑋簽約。根據日本職棒規定，育成球員可以參加二軍賽事，但無法參加一軍賽事，支配下選手可以參與一軍賽事，去年開始效力日本火腿鬥士隊的孫易磊，同樣也是透過育成合約加盟。
值得一提的是，U18世界盃冠軍賽中，日本隊先發投手前田悠伍，如今也效力軟銀鷹，倘若張峻瑋加盟，兩人將變成隊友。
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根據《體育報知》的報導，其描述張峻瑋是名右投，且因最快球速達到156公里，因此在台灣被冠上「火球男」綽號，雖然年僅18歲，但已經入選U23中華隊，且出賽3場比賽。此外，在2023年的U18世界盃中，先發交手美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此受到外界關注。
該報導指出，軟銀鷹打算以「育成合約」方式和張峻瑋簽約。根據日本職棒規定，育成球員可以參加二軍賽事，但無法參加一軍賽事，支配下選手可以參與一軍賽事，去年開始效力日本火腿鬥士隊的孫易磊，同樣也是透過育成合約加盟。
值得一提的是，U18世界盃冠軍賽中，日本隊先發投手前田悠伍，如今也效力軟銀鷹，倘若張峻瑋加盟，兩人將變成隊友。