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▲在眾人歡慶雙十國慶之際，楊大正發文寫下不同想法。（圖／滅火器樂團臉書）

▲楊大正心疼台灣75年來過著不屬於自己的生日，粉絲也留言表示認同。（圖／楊大正Threads）

昨（10）日是台灣的雙十國慶日，包括藝人邰智源、歌手謝和弦等藝人也紛紛發文慶祝。然而金曲樂團「滅火器」的主唱楊大正卻發文表示，自己其實對「中華民國」沒感情，故不送上祝賀。背後原因曝光後，令許多粉絲看完瞬間理解，紛紛留言感嘆：「觸爛」、「完全認同」。楊大正在Threads上寫下：「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！但我必須感謝所有民主前輩們的努力與犧牲，讓我們在這個土匪政權的框架底下還能夠活在一個自由民主的社會。」楊大正接著喊話粉絲，要繼續打拚獨立建國的夢想，「也許這輩子見不到這一天，但我們不能失志，一定要把更好的台灣交給下一個世代！我尊重各種論述，各種認同，但是我對自己的立場與信念不會有一絲妥協」。此外，楊大正也心疼表示：「謝謝台灣，謝謝你75年來，在這天必須被張燈結綵，畫上奇怪的裝扮，委屈的過著不屬於自己的生日。」他強調自己對民進黨擁抱中華民國的存在並無意見，畢竟若不這樣，執政便完全沒了正當性，甚至他個人對於中華民國的現況也是可接受的。楊大正認為，如今我們必須不厭其煩、不畏攻擊地持續努力，才能完成一個有社會共識基礎的準獨立狀態，文末他也不忘喊話：「晚安台灣，希望這樣尷尬的生日派對不會持續太久，我們一起加油吧！」貼文曝光後，瞬間引發粉絲共鳴，許多人紛紛留言表示：「說得真好」、「大正真的是安定劑」、「台灣是台灣人的台灣，沒有中華民國的台灣！」