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▲RIIZE承漢去年8月被傳出未出道時期和女生的親密床照和接吻照。（圖／X ）

韓國男團RIIZE的成員承漢在去年8月爆出私生活爭議，出道前和女生的親密床照和接吻照遭到流出，因此暫停活動11個月，近一年沒有出現在公開場合、也未參與任何團體活動，許多人都猜測過一段時間可能就會順勢退團。沒想到今（11）日，所屬經紀公司SM娛樂5中心（Wizard Production）宣布，承漢將逐步恢復活動，計劃參加RIIZE的未來行程，並表示7人的RIIZE將更具意義。公司在聲明中提到，承漢對於過去的行為感到深深懊悔，並對成員及粉絲表示歉意。公司也認知到承漢過去的行為不符合藝人的標準，花了長時間來討論重啟活動的時機。暫停活動期間，承漢依然持續進行訓練以提升自己的能力。經過仔細評估，公司最終決定讓承漢於11月逐步恢復RIIZE的團體行程，並強調7名成員一起活動，才能讓團體的下一個階段更具意義。承漢在去年8月被爆出出道前和女生的親密床照和接吻照，甚至有網友在X上開語音直播，爆料SEUNGHAN在戀愛期間有暴力傾向、戀愛期間他還會找女方多次要錢、偷竊過室友東西，2021年時曾和未成年少女無套發生關係，事後又逼對方墮胎。由於出道前的私生活爭議，讓SM娛樂在11月時宣布承漢無限期暫停活動。SM娛樂5中心（Wizard Production）聲明全文：致喜愛RIIZE的BREEZE粉絲們：大家好，這裡是負責RIIZE製作的Wizard Production。今天我們要謹慎通知大家關於承漢回歸及RIIZE未來活動的事宜。正如大家所知，承漢因為出道前的個人問題已暫停團隊活動接近10個月。他已深刻反省過去的行為，並對成員和粉絲表達誠摯歉意。對於未能及時通知承漢的最新動向，讓大家擔憂與困惑，我們深感抱歉。我們經過多方考慮後，決定讓他逐步回歸。自出道以來，我們一直用心規劃RIIZE的每一步。我們相信，當所有7名成員重聚時，RIIZE將進入一個更有意義的階段。因此，我們在與成員及工作人員討論後，決定承漢將於11月開始重新參與部分活動。承漢在休息期間仍積極提升自身實力，未來會有更多表現值得期待。希望大家能以溫暖的心態支持承漢的回歸。我們再次對粉絲表達歉意，對於給大家帶來的不便與困擾感到抱歉。RIIZE是個不斷成長的團隊，所有成員都將團隊放在首位，即便現在也持續努力練習。我們懇請大家信任我們的決定，並期待7位成員重新組成的RIIZE。我們知道許多人期待RIIZE的下一步，想了解他們如何實現夢想。我們作為RIIZE的堅定支持者，也非常期待他們未來的精彩篇章。我們將繼續與RIIZE成員共同追逐夢想，並以優質的音樂和舞台表現回饋大家的支持。希望大家繼續支持RIIZE，見證他們的成長與夢想實現的時刻。