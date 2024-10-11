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總統賴清德日前在國慶晚會上提到祖國論，稱中華人民共和國不是中華民國國民的祖國，引發討論。根據網路聲量分析，國慶演說後至今，「祖國論」在網路上的正面討論聲量為9056則，稍大過於負面聲量的9020則，網路好感度約為1，在攻防激烈的政壇當中實屬罕見。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析賴清德的「祖國論」在網路上究竟輿情反應。其中熱門的正面聲量文章包括賴清德的臉書貼文，綠營人士如行政院長卓榮泰、立委王美惠、賴惠員、台北市議員許淑華等人，紛紛賴清德的在臉書下方留言，表達對總統言論的支持，讚揚其堅守國家主權的立場，拉高了正面聲量。除了綠營外，國民黨立委吳宗憲的言論，對賴清德擁護中華民國給予正面評價，認為賴總統「從務實台獨工作者轉變為中華民國擁護者」，是值得肯定的。TPOC說，總體而言，祖國論之所以在網路上的正聲量大過於負聲量，原因除了綠營讚揚外，藍營普遍顯得啞口無言，不僅未能提出有力論述帶動討論，甚至還有藍委公開表示肯定，使得負聲量沒有衝高。TPCO結論，賴清德總統的「祖國論」在國內外掀起輿論風暴，尤其中國方面已於8日晚間批評賴清德的言論是「偷換概念，蓄意割裂兩岸歷史聯結」，並且指責他兜售所謂的「新兩國論」，未來賴清德是否會在更多場合進一步地闡述其兩岸論述，又會如何應對中國的挑釁行為，必將是未來台灣內外的關注焦點。