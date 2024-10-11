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▲受到東北季風影響，北東地區這兩天有短暫性降雨，其餘都是中南部山區局部大雨要注意。（圖/中央氣象署）

▲週末天氣受到東北季風影響轉涼，早晚溫差大要注意；下週起秋老虎天氣型態再現，全台各地白天都有機會回溫至30度以上。（圖/中央氣象署）

國慶日雖然沒有連假，但多數人也自己請特休安排假期，但大家是否發現今（11）日天氣變涼了呢？中央氣象署表示，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，下週開始風向轉為東風，溫度會回升，中央氣象署今天表示，，民眾若早出晚歸記得添加衣物；另外午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨的情形，南部山區需慎防局部大雨，氣象職人吳聖宇也在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，從週一開始南下影響的這波東北季風還在持續當中，今天清晨最低溫出現在苗栗三灣的17.6度，感受上還蠻偏涼的，吳聖宇指出，，而雖然已經進入10月秋天，但因東北季風強度不夠，各地溫度也會比較偏高偏暖，至於下次變天的時間，吳聖宇提到，