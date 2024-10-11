國慶日雖然沒有連假，但多數人也自己請特休安排假期，但大家是否發現今（11）日天氣變涼了呢？中央氣象署表示，今天因為受到東北季風影響，各地早晚都會偏涼，早出晚歸記得要多添加衣物。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，下週開始風向轉為東風，溫度會回升，白天高溫會達到30度，有秋老虎天氣型態感受，預計下波變天時間在下個週末（19）日，北東地區可能氣溫轉涼、水氣增多。
中央氣象署今天表示，今天台灣各地及離島大多為多雲到晴的天氣，不過受到東北季風影響，早晚溫差比較大，民眾若早出晚歸記得添加衣物；另外午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨的情形，南部山區需慎防局部大雨，預計今晚起水氣稍增加，大台北地區降雨機率稍增加。
東北季風影響到週末！水氣偏少、北東地區注意局部短暫陣雨
氣象職人吳聖宇也在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，從週一開始南下影響的這波東北季風還在持續當中，今天清晨最低溫出現在苗栗三灣的17.6度，感受上還蠻偏涼的，預估這波東北季風會影響到明週六（12）日，但這兩天水氣都還是屬於偏少，除了迎風面大台北、東半部偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨外，大部分地方的天氣都是多雲到晴。
未來一週天氣一圖看！秋老虎天氣型態再現
吳聖宇指出，週日（13）日開始，風向轉偏東風，並且一直維持到下週末，整體環境水氣有稍微增多的趨勢，大致會維持迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流陣雨或雷雨的天氣型態，而雖然已經進入10月秋天，但因東北季風強度不夠，各地溫度也會比較偏高偏暖，預報資料來看，下週包括北台灣、東半部在內，白天高溫都有機會來到30度以上，頗有秋老虎天氣的感覺。
至於下次變天的時間，吳聖宇提到，下一輪東北季風增強可能要等到下週末（19至20日）左右，屆時在迎風面地區的天氣會再有變化，溫度也會再有轉涼下降的機會，不過目前來看下一波東北季風的強度仍然不強，影響程度有待觀察。
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東北季風影響到週末！水氣偏少、北東地區注意局部短暫陣雨
氣象職人吳聖宇也在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，從週一開始南下影響的這波東北季風還在持續當中，今天清晨最低溫出現在苗栗三灣的17.6度，感受上還蠻偏涼的，預估這波東北季風會影響到明週六（12）日，但這兩天水氣都還是屬於偏少，除了迎風面大台北、東半部偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨外，大部分地方的天氣都是多雲到晴。
未來一週天氣一圖看！秋老虎天氣型態再現
吳聖宇指出，週日（13）日開始，風向轉偏東風，並且一直維持到下週末，整體環境水氣有稍微增多的趨勢，大致會維持迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流陣雨或雷雨的天氣型態，而雖然已經進入10月秋天，但因東北季風強度不夠，各地溫度也會比較偏高偏暖，預報資料來看，下週包括北台灣、東半部在內，白天高溫都有機會來到30度以上，頗有秋老虎天氣的感覺。
至於下次變天的時間，吳聖宇提到，下一輪東北季風增強可能要等到下週末（19至20日）左右，屆時在迎風面地區的天氣會再有變化，溫度也會再有轉涼下降的機會，不過目前來看下一波東北季風的強度仍然不強，影響程度有待觀察。