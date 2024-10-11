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台灣虎航公布9月營收12.64億元、年增17.8%，創下同期單月新高。第3季營收44.22億元、年增23.7%，也創下歷史單季同期新高。台灣虎航表示，第3季受惠暑假為航空客運傳統旺季，區域航線市場需求暢旺，使得航班數、載客率皆表現亮眼。展望第4季，隨著日韓賞楓季、聖誕節到來，預計再開航富國島、岡山、宮崎等航點，第4季預計可望出現淡季不淡現象。台灣虎航表示，受惠於暑假為航空客運傳統旺季，區域航線市場需求暢旺，第3季航班數年增18.7%，在市場需求強勁而帶動載客及票價的情況下，平均載客率達85%，第3季客運收入42.7億元年增23.2%，再創單季新高。法人預估第3季國際航油價格年減6%，加上新台幣升值，第3季可望繳出亮眼成績單。台灣虎航表示，隨著日韓賞楓季、聖誕節到來，微涼宜人的天氣，第四季旅遊熱度不減，台灣虎航航點也持續增加，預計將再開航高雄-富國島、高雄-岡山、桃園-宮崎。從售票及旅遊業者成團情況，第4季可望出現淡季不淡的現象。證交所於9月13日公告台灣虎航改列一般板股票上市案，按照申請時程推算，法人估計台灣虎航將於11月初進行公開承銷相關作業，年底前可掛牌一般板上市。