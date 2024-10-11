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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案被收押中，民眾黨昨在台北西門町捷運站舉辦活動聲援，不過，政治評論員吳靜怡今（11）日諷刺，聲援柯文哲活動，連網紅「館長」陳之漢都喚不回小草的集結；她也直言，柯文哲、民眾黨投入網軍公關公司的資源還是相當豐沛，「一邊喊冤、一邊出征」。民眾黨北市黨部昨在西門町舉辦「司法正義集結」活動，訴求「司法正義」，並持續聲援柯文哲。對此，吳靜怡表示，網紅四叉貓估計出席活動頂多500人，而線上直播人數，官媒民眾之聲不到1000人，但有趣的就是「柯文哲」頻道西門場、金門場直播數加總居然瞬間最高飆到37907人，數據觀測上具有「爆發性、不穩定性」的灌流量衝突。吳靜怡提到，柯文哲的妻子陳佩琪喊話：「請把我的先生放出來！」但並沒有針對任何圖利貪污來做出回應，而民眾黨黨內越來越多人遭受約談，形成了黨內的司法壓力鍋，這些目前列為證人的，到底是倒楣鬼又或者會被歸類為共犯。吳靜怡認為，柯文哲最擔心的還有「木可公關」的內帳，目前檢調應該已經掌握，還沒開始盤查而已；吳並諷刺，柯文哲、民眾黨投入網軍公關公司的資源還是相當豐沛，「一邊喊冤、一邊出征，作惡多端啊！怪不得，出不來」。