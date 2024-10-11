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▲颶風密爾頓近期在美國佛羅里達州登陸，MLB坦帕灣光芒主場純品康納球場屋頂被撕裂，場面相當驚悚。（圖／美聯社／達志影像）

米爾頓（Milton）颶風橫掃佛羅里達州，造成至少10人喪生、數百萬人斷電，許多地區遭強風破壞殆盡。美國氣象學者指出，米爾頓颶風內部罕見引發大量龍捲風，在這季節相當不尋常。根據美聯社報導，美國國家氣象局昨天在佛羅里達州發布了126條龍捲風警報，許多目擊者也回報龍捲風侵襲狀況。報導提到，佛州大西洋海岸皮爾斯堡附近的西班牙湖鄉村俱樂部（Spanish Lakes country club）受到龍捲風重創，5人因此死亡。在白宮的新聞發布會上，美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，龍捲風造成至少10人死亡，且這個數字只是目前確定的，還有可能再往上增加。米爾頓颶風徹底重創了佛州，美國職棒坦帕灣光芒隊主場純品康納球場受創極為嚴重，屋頂幾乎被破壞殆盡，原本打算做為颶風來襲時的臨時指揮中心，支援災後清理作業，但颶風威力強勁，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）在颶風來臨前緊急宣布內部人員和物資撤離，這座巨蛋球場竟真成為受災區。美聯社提到，龍捲風的猛烈程度，是米爾頓最不尋常的一點，北伊利諾大學氣象學教授根西尼(Victor Gensini)表示，這絕對是非比尋常的， 「颶風確實會產生龍捲風，但它們通常很弱。我們今天看到的情況與春天在大平原看到的情況更加接近」，他提到，大量的漩渦在有利的環境下生成。米爾頓颶風來襲的當下，龍捲風發生的條件特別有利，颶風米爾頓在海上度過了一天，陽光先帶來溫暖的溫度，加上大氣的不穩定，創造了合適的環境。根據美國國家海洋暨大氣總署說法稱，颶風和熱帶風暴引發的龍捲風最常發生在風暴的右前象限，但有時也可能發生在風暴眼牆附近。