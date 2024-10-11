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電價費率審議會9月30日決議，工業電價平均調漲12.5%，民生電價凍漲。國民黨立委柯志恩今（11）日在質詢時詢問，台電撥補1000億，可以保證電價撐到什麼時候？經濟部長郭智輝語出驚人說，若台電得了補助兩年內還要漲價，「可能就是我告別的時候了。」立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。柯志恩質詢時表示，今年預算中還是要撥1000億給台電，但工業用電漲幅12.5%、台電營收740億元，為什麼還要再撥補1000億，撥補後可以保證電價凍漲撐到什麼時候？郭智輝回應說，如果能得到各位立委支持、改善台電的財務，相信現在原材料價格已經到了高點，會要求台電能夠管理精進。郭智輝補充說，院長（卓榮泰）也有要求他，若台電得了補助2年內還要漲價，「可能就是我告別的時候了。」郭智輝此言一出，讓一旁的卓榮泰、柯志恩都忍不住笑場。柯志恩也追問，兩年內給這麼多錢還是要漲電價，就是你下台的時候？郭智輝點說，補助對民生物價穩定是非常有幫助。卓榮泰趕緊解釋，是說會共同努力，讓兩年後台電健全，過程中就調整期，現在內外都要調整。柯志恩最後呼籲，台電還要花4500萬宣傳，還不如好好處理管理機制，運用部長過去管理企業的經驗來處理、管好台電。