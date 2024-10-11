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勇士季後賽首輪淘汰開鍘！2021年的世界大賽冠軍亞特蘭大勇士，從2020年自2023年，連續4年拿下國聯東區冠軍，但今年打擊火力大減，僅以外卡身份闖入季後賽，並在首輪遭到聖地牙哥教士2：0淘汰。，不過還是緊咬國聯東區第2的位置，以外卡身份前進季後賽。沒想到外卡賽首戰，Max Fried只投2局就狂失5分，勇士以4：5惜敗給教士，第2戰更是兵敗如山倒，被教士強投Michael King飆出7局無失分好投，以0：4不敵教士，最終在首輪遭到橫掃出局。，而其餘教練團成員則不變，並將會找到人選補足空缺。值得一提的是，Kevin Seitzer從2015年開始就效力勇士，也是勇士在2021年奪冠的教練團成員之一。