勇士季後賽首輪淘汰開鍘！2021年的世界大賽冠軍亞特蘭大勇士，從2020年自2023年，連續4年拿下國聯東區冠軍，但今年打擊火力大減，僅以外卡身份闖入季後賽，並在首輪遭到聖地牙哥教士2：0淘汰。球團在今（11）日開鍘，根據美國媒體報導，打擊教練Kevin Seitzer、打擊助理教練以及投捕教練等3人都遭到開除，將會找到新人選替補空缺。
斧頭幫火力銳減 打教曾助隊奪冠
根據美國媒體《ESPN》報導，身為歷年國聯東區霸主的「斧頭幫」，在2023年還是全聯盟攻擊能力最佳的球隊，但今年打擊火力卻銳減，團隊打擊率下滑至2成43，僅能排在全聯盟第15名，不過還是緊咬國聯東區第2的位置，以外卡身份前進季後賽。
沒想到外卡賽首戰，Max Fried只投2局就狂失5分，勇士以4：5惜敗給教士，第2戰更是兵敗如山倒，被教士強投Michael King飆出7局無失分好投，以0：4不敵教士，最終在首輪遭到橫掃出局。
報導中表示，球團在季後做出教練團調整，宣布解僱打擊教練Kevin Seitzer、打擊助理教練Bobby Magallanes以及投捕教練Sal Fasano共3人，而其餘教練團成員則不變，並將會找到人選補足空缺。值得一提的是，Kevin Seitzer從2015年開始就效力勇士，也是勇士在2021年奪冠的教練團成員之一。
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根據美國媒體《ESPN》報導，身為歷年國聯東區霸主的「斧頭幫」，在2023年還是全聯盟攻擊能力最佳的球隊，但今年打擊火力卻銳減，團隊打擊率下滑至2成43，僅能排在全聯盟第15名，不過還是緊咬國聯東區第2的位置，以外卡身份前進季後賽。
沒想到外卡賽首戰，Max Fried只投2局就狂失5分，勇士以4：5惜敗給教士，第2戰更是兵敗如山倒，被教士強投Michael King飆出7局無失分好投，以0：4不敵教士，最終在首輪遭到橫掃出局。
報導中表示，球團在季後做出教練團調整，宣布解僱打擊教練Kevin Seitzer、打擊助理教練Bobby Magallanes以及投捕教練Sal Fasano共3人，而其餘教練團成員則不變，並將會找到人選補足空缺。值得一提的是，Kevin Seitzer從2015年開始就效力勇士，也是勇士在2021年奪冠的教練團成員之一。