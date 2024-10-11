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紐約洋基今（11）日在美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽G4，靠著Gerrit Cole先發7局僅失1分的好投，終場以3:1擊敗堪薩斯皇家，率先晉級美聯冠軍戰，5局下半MJ Melendez擊出右外野方向深遠飛球，最終遭到Juan Soto接殺，而7局下Kyle Isbel再度揮出右外野方向飛球，但還是被Soto在全壘打牆前接殺，，最終皇家1:3不敵洋基遭淘汰，季後賽止步美聯分區系列賽。