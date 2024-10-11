紐約洋基今（11）日在美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽G4，靠著Gerrit Cole先發7局僅失1分的好投，終場以3:1擊敗堪薩斯皇家，率先晉級美聯冠軍戰，皇家在5局下和7局下，兩度擊出右外野深遠飛球，但受到主場外野距離以及風勢影響，最終都遭到接殺，無緣形成全壘打。
兩次飛球被接殺 皇家主場優勢變劣勢
5局下半MJ Melendez擊出右外野方向深遠飛球，最終遭到Juan Soto接殺，根據The Athletic記者Chris Kirschner指出，這顆飛球在大聯盟其餘26座球場都會形成全壘打，包含洋基球場。
而7局下Kyle Isbel再度揮出右外野方向飛球，但還是被Soto在全壘打牆前接殺，根據Kirschner統計，這顆飛球在大聯盟30座球場中，在24座球場都會形成全壘打，若這兩顆飛球最終都形成全壘打，比分將會變成3:3平手，結果或許會不一樣。
皇家主場考夫曼球場，左右外野距離為330公尺，在大聯盟30座球場中排名第9遠，加上今天堪薩斯的風勢為逆風，也造成自家球員2次可能形成全壘打的飛球遭到沒收，最終皇家1:3不敵洋基遭淘汰，季後賽止步美聯分區系列賽。
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5局下半MJ Melendez擊出右外野方向深遠飛球，最終遭到Juan Soto接殺，根據The Athletic記者Chris Kirschner指出，這顆飛球在大聯盟其餘26座球場都會形成全壘打，包含洋基球場。
而7局下Kyle Isbel再度揮出右外野方向飛球，但還是被Soto在全壘打牆前接殺，根據Kirschner統計，這顆飛球在大聯盟30座球場中，在24座球場都會形成全壘打，若這兩顆飛球最終都形成全壘打，比分將會變成3:3平手，結果或許會不一樣。
皇家主場考夫曼球場，左右外野距離為330公尺，在大聯盟30座球場中排名第9遠，加上今天堪薩斯的風勢為逆風，也造成自家球員2次可能形成全壘打的飛球遭到沒收，最終皇家1:3不敵洋基遭淘汰，季後賽止步美聯分區系列賽。