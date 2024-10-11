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▲盧西安拉維斯康以《艾蜜莉在巴黎》人氣暴漲，長相根據古希臘「黃金比例」得到的分數非常高，是全球帥哥排名第2。（圖／美聯社／達志影像）

▲母親是韓國人的查爾斯梅爾頓，是最新全球帥哥榜單中唯一韓裔的代表。（圖／摘自IG）

「全球第一帥」換人做做看！英國著名的醫美專家朱利安西瓦醫師，會根據古希臘「黃金比例」來分析著名男星或名人的外表，評選出最符合標準的超級帥哥，過往《天能》與《蝙蝠俠》的羅伯派汀森、《柏捷頓家族：名門韻事》雷吉尚佩吉等都曾榮登冠軍。最新公布的名單中，即將在漫威漫畫改編大片《獵人克萊文》領銜主演的亞倫泰勒強森成為第一名，朱利安西瓦盛讚他的五官有好多部分都達90%以上的出色，臉型更是拿下99.2％，近乎完美，只有眼睛的位置和較短的人中，略顯美中不足。近來席捲全球的「韓流」，似乎在英國沒有掀起太大的波瀾，朱利安西瓦只列出韓裔混血男星查爾斯梅爾頓為第8名，其他韓國男神都未擠入Top 10。曾在《特攻聯盟》系列演過屌爆俠，也在《復仇者聯盟2：奧創紀元》演過快銀的亞倫泰勒強森，觀眾對他不會陌生，他和大他23歲《格雷的五十道陰影》導演珊泰勒強森結婚、生子，也為人津津樂道。近來英國八卦刊物猛炒他即將接下新一任007的話題，製片公司尚未宣布，如果真的是他雀屏中選，朱利安西瓦認為他也會是史上最帥007，給他長相的評分比前輩史恩康納萊、丹尼爾克雷格、喬治拉贊貝等都要高。亞倫很年輕就出道，那時已是令少女著迷的小帥哥，現在多了成熟的氣質，早先發布和妻子在海邊度假的照片，露出肌肉結實的上半身，各方都認為他已經做好接班007的準備，只等製片公司正式宣告。在Netflix著名影集《艾蜜莉在巴黎》飾演重要角色之一艾菲的盧西安拉維斯康，因為劇中與女主角莉莉柯林斯的對手戲不少，受到無數女性觀眾的注意，可惜編劇已經讓他們在戲裡的情緣告一段落，喜愛盧西安的粉絲哀求：「還我艾菲！」顯然他的丰采雖然沒有迷倒戲裡的艾蜜莉，卻讓觀眾難以忘懷。盧西安在朱利安西瓦的分析中，臉部寬度、唇形都領先其他男星，分數最高，只是人中的部分讓他的分數被拉低。獲得第3名的則是《神鬼戰士II》男主角保羅麥斯卡、接著是曾為冠軍的羅伯派汀森，第5名是《外放特務組》的傑克洛登。或許古希臘「黃金比例」不適合用在亞洲人身上，這次在前10名和亞洲有關係的兩位男星除了母親是韓國人的查爾斯梅爾頓外，就是寶萊塢天王沙魯克罕。查爾斯的臉部寬度與顴骨拿到的分數較高，可是眼部位置扣到分，但他在《五月的你，十二月的她》表現突出，成為Coach最新代言人之一。沙魯克罕雖然58歲，仍被朱利安西瓦推崇保養得宜，帥氣依舊，與喬治克隆尼、伊卓斯艾巴成為前10名上年齡超過半百的資深型男代表。