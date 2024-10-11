我是廣告 請繼續往下閱讀

美國近日啟動降息，原本預期債券市場可以迎來一波漲勢，不料自降息以來，美債ETF反而一路下滑，讓不少人感到疑惑。財信傳媒董事長謝金河表示，儘管大家預期美元走低，但美元卻悄悄升高，這是一個很微妙的變化。同時提到美國聯準會（Fed）的動向不僅影響美國，也牽動著日本和中國的金融市場；他認為貨幣市場的走勢正悄然發生變化。謝金河以「貨幣市場有新註解」為題撰文指出，美國公布9月CPI為2.4%，稍微高於市場預期。雖然今年CPI從3.5%一路下降，在市場預料之中，但若到2.5%左右，繼續往下的空間不大，也影響FED未來降息空間，進一步將牽動美國、日本、中國的金融市場走向。同時，謝金河點出近期有3個大變化影響金融市場，第一個變化是日本銀行調升利率0.25%，此舉造成日圓大幅升值到139.58元，日股大跌4451點，顯示市場對日本升息動作感到驚訝。謝金河指出，第二個變化是美國9/18宣布降息兩碼，中國人民銀行便立刻在9/24宣布石破天驚的救市行動，從此可以看出，美中利差擴大，中國承受的壓力最大。如果美國降息幅度拉大，中國承受的壓力會大大減輕。謝金河表示，第三個變化是美國公布9月CPI及核心CPI之後，市場預期Fed再大幅降息機率不大，這可從美國各天期債券殖利率交結在4%看出端倪。美國10年債殖利率4.067%，30年4.363%，值得關注的是日本10年債也跑到0.965%，而中國在2.764%。也就是說，日本公債殖利率拉升，壓縮利差交易空間，美國和中國息差再拉大，也增加中國資金外逃壓力，這次人行奮力造市，拉高很可能是中國大戶另一次大解套的機會。謝金河指出，再從另一個角度來看，美中角力，較高的利率符合美國戰略利益，美國10年債殖利率維持在4%以上，也預告未來降息空間不會很大，這當中，可以從美元指數從100.157元，拉升到102.935元，在大家預期美元走低下，美元悄悄又升高，這是一個很微妙的變化。對於謝金河的分析，也引發批踢踢的股民討論，有股民笑說，「請各大債蛙快來感謝老謝好嗎， 他已經開釋了，再加上股板又開始美債很爛的系列文出來，是不是大家信心都出來了啊」。