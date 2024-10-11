基隆市長謝國樑的罷免案，後天就要投票，藍營大咖近日都到基隆挺謝國樑，今（11）日早由黨主席朱立倫陪同謝國樑，在基隆車隊掃街，呼籲基隆鄉親，13日要投下反對票，支持善良、有愛心的謝國樑，讓基隆能持續發展建設。
昨天國慶日，包括前總統馬英九、桃園市長張善政、彰化縣長王惠美，以及藍委王鴻薇、羅廷瑋、牛煦庭、廖偉翔、林沛祥、林倩綺，也陪謝國樑一起車隊掃街。今天謝國樑再向市府請假，一早除了朱立倫，還有藍委鄭正鈐、牛煦庭、羅廷瑋、林沛祥等人，也繼續車隊掃街。
謝國樑說，朱立倫特別與大家分享，用恨、用鬥的惡罷方式，絕對不能帶給基隆光明未來，只有用愛才有安定團結的基隆。既然民進黨主席賴清德說朝野要和諧、台灣要團結，請基隆市民朋友週日用愛與和諧，讓基隆團結在一起，站出來投不同意罷免票，用愛挺善樑，讓台灣不再走恨、鬥與對抗的道路。
謝國樑說，謝謝大家的支持，更感謝一路上各位市民好朋友對我的肯定和加油聲，請大家一定要將這股能量化作實質的力量，10月13日，這個禮拜天，請一起出門投票，投下「不同意罷免票」，用選票守護基隆。
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謝國樑說，朱立倫特別與大家分享，用恨、用鬥的惡罷方式，絕對不能帶給基隆光明未來，只有用愛才有安定團結的基隆。既然民進黨主席賴清德說朝野要和諧、台灣要團結，請基隆市民朋友週日用愛與和諧，讓基隆團結在一起，站出來投不同意罷免票，用愛挺善樑，讓台灣不再走恨、鬥與對抗的道路。
謝國樑說，謝謝大家的支持，更感謝一路上各位市民好朋友對我的肯定和加油聲，請大家一定要將這股能量化作實質的力量，10月13日，這個禮拜天，請一起出門投票，投下「不同意罷免票」，用選票守護基隆。