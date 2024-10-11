我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟季後賽美聯分區系列賽，紐約洋基今（11）日以3：1擊敗堪薩斯皇家，並在系列賽以3：1淘汰皇家。洋基牛棚4場比賽15.2局投球中，沒有丟掉任何自責分，成為，但明星賽後，洋基牛棚逐漸穩定下來，在進入季後賽後，更是繳出完美表現。，排名第二和第三的分別是道奇（15次）、紅雀（14次）。