美國職棒大聯盟季後賽美聯分區系列賽，紐約洋基今（11）日以3：1擊敗堪薩斯皇家，並在系列賽以3：1淘汰皇家。洋基在對上皇家系列賽4場比賽中，所有牛棚投手在4場比賽15.2局投球中，沒有丟掉任何自責分，寫下大聯盟季後賽紀錄。
鐵牛棚堅強 洋基寫下季後賽紀錄
洋基牛棚4場比賽15.2局投球中，沒有丟掉任何自責分，成為大聯盟季後賽分區系列賽史上牛棚無失分局數第三多的球隊，前兩名分別為1991年的雙城（18.1局）以及2017年的洛杉磯道奇（17局）。
洋基本季例行賽牛棚投手表現其實並不太理想，6月時洋基牛棚共出賽12場比賽，被敲13支全壘打，投出49次保送，防禦率是偏高的3.69，但明星賽後，洋基牛棚逐漸穩定下來，在進入季後賽後，更是繳出完美表現。
洋基今年闖進美聯冠軍戰後，是隊史第19次闖進分區冠軍戰，成為大聯盟史上晉級最多次聯盟冠軍戰的球隊，排名第二和第三的分別是道奇（15次）、紅雀（14次）。
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洋基牛棚4場比賽15.2局投球中，沒有丟掉任何自責分，成為大聯盟季後賽分區系列賽史上牛棚無失分局數第三多的球隊，前兩名分別為1991年的雙城（18.1局）以及2017年的洛杉磯道奇（17局）。
洋基本季例行賽牛棚投手表現其實並不太理想，6月時洋基牛棚共出賽12場比賽，被敲13支全壘打，投出49次保送，防禦率是偏高的3.69，但明星賽後，洋基牛棚逐漸穩定下來，在進入季後賽後，更是繳出完美表現。
洋基今年闖進美聯冠軍戰後，是隊史第19次闖進分區冠軍戰，成為大聯盟史上晉級最多次聯盟冠軍戰的球隊，排名第二和第三的分別是道奇（15次）、紅雀（14次）。