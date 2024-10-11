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▲台中市一名老師在課堂播放自己參加街頭遊行、拿著「民主之賊黃國昌」的簡報。（圖／江和樹提供，2024.10.11）

台中市某明星國中的一名老師，上課時以簡報檔宣揚個人政治理念，不僅公然罵立委黃國昌是民主之賊、背骨仔，還開心透露自己參加街頭遊行時，聽到群眾要黃國昌「甲賽」。民眾黨台中市議員江和樹質疑「這種人配為人師表嗎？」教育局表示，學校接獲家長投訴後立即約談該名教師，請該師留意教學內容、保持教育中立原則。江和樹今（11）日出示一段影片，課堂上正在播放PPT簡報，學生們笑得嘻嘻哈哈，偶爾喊著「超派」，女老師秀出自己參加遊行活動時，拿著「民主之賊黃國昌」的照片，批評黃國昌「他真的把我們的民主偷走了」，得意的說「我拿出這個標語，就有人說『黃國昌甲賽』」，還出示別人的標語「背骨仔」，指黃國昌是叛徒、「你活成了你曾經最討厭的樣子」、「我們的立委是民意代表，不是聽中國的人大代表」。民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹強烈不滿，他指出教師在課堂強行對學生灌輸個人理念、謾罵政治人物，完全悖離教育應有的中立立場。他感慨民進黨過去一直強調政治退出校園，難道這就是所謂的民主教育？教育環境應該保持中立與專業、致力學生的品格教育，而非成為政治宣傳的場所，他問教育局，「青鳥」飛進校園，堂而皇之在課堂大談政治、口出對政治人物的不當言論，行為是否適合？是好的身教嗎？教育局表示，該名國中教師在課堂中以不雅言詞批評特定政治人物，是今年5月的事，學校接獲家長投訴後，立即約談該名教師，要求留意教學內容，並加強巡堂，持續觀察該名教師、要求保持教育中立原則，避免影響學生學習權益。教育局強調，依《教育基本法》第6條規定，教育應本於中立原則，教師應在合理範圍內帶領學生討論適合的政治議題與重要時事、學習尊重社會多元觀點，如有違反規定，由學校依相關規定議處。