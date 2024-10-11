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前立委李鴻鈞服務處主任張書維被控對2名女記者強制猥褻及性侵，強制猥褻部分判刑確定，性侵其中1名女記者則發回。高院更一審判處張書維3年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。判決指出，張書維因工作關係，認識2名女記者（以A女、B女為代號），他於民國108年2月間邀請A女參加春酒餐會，A女為了與張書維建立良好關係，方便日後取得新聞素材，邀請B女一同參加。餐會結束後，張書維與A、B女一起前往KTV續攤，期間違反A、B女的意願，對2人分別強制猥褻，B女之後先行離開。根據判決，A女在張書維酒醉的狀況下，打算將其送回服務處辦公室，但途中張書維要求計程車改往某汽車旅館，A女因不願得罪張書維而陪同辦妥入住手續，張書維企圖在房內對A女強制性交，但A女趁隙逃離並報警。張書維事後召開記者會，聲稱自己遭設局陷害，並指控A女主動要求發生性關係。一審新北地方法院與二審台灣高等法院均判決張書維有罪，最高法院就強制猥褻部分已判決定讞，而就強制性交部分發回更審。高院更一審認為，張書維坦承對A女強制性交，但辯稱未遂；法院認為A女證述具體且與其他補強證據相符，認定張書維的行為已構成既遂，考量雙方已達成和解，張書維賠償A女新台幣60萬元，依強制性交罪判刑3年2月。案經上訴，最高法院認為更一審判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。此外，因張書維先前涉強制猥褻罪部分已判刑確定，檢察官將就2案定讞部分向法院聲請定應執行刑。（編輯：李錫璋）