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藍白杯葛中央政府總預算，立法院長韓國瑜出手，今（11）日邀行政院長卓榮泰與朝野3立院黨團幹部餐敘，地點在韓國瑜最愛的點水樓餐廳，希望化解僵局。不過國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌會前受訪都說，關鍵還是在行政院，希望能依法編列，該編列的預算。這場「和解飯」原定上周五，但因颱風延到今天中午，地點是台北車站附近的點水樓，主打江南料理，店內招牌菜如：砂鍋雞湯、醬爆蟹年糕、佛跳牆等，都很合韓國瑜的口味，也會向別人推薦。今天中午，民進黨團三長包括總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長蔡易瑜先現身上樓，但三人不發一語。卓揆在結束立院總質詢後也趕抵現場，但同樣未受訪。接著是傅崐萁與國民黨團書記長林思銘與首席副書記長王鴻薇。傅崐萁說，昨天是中華民國國慶，大家都還在歡欣鼓舞氣氛當中，希望執政者要有格局、有寬宏大度，照顧所有鄉親，讓國泰民安，立法院通過的決議跟法律，希望政院都能依法執行，希望卓揆能展現高度誠意，給韓國瑜面子，解決朝野僵局。黃國昌稍後現身受訪也說，台灣是民主法治國家，立法院通過的法律案、主決議，行政院都應依法行政，現在一切的爭議，都是因為行政院沒有依法編列預算開始，解鈴還須繫鈴人，只要卓揆願意遵守法律，所有問題都可以迎刃而解，韓國瑜說過，「莫忘世上苦人多」，希望行政院能把農民、原住民、醫護該有權益，都還給他們。