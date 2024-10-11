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▲統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni-girls日籍成員希美（左）、千紘（右），將參與球隊在季後賽的應援，坦言非常緊張也很期待。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni-girls日籍成員希美，將以球隊一份子參與季後挑戰賽，不僅更加期待、同時也感受到壓力。（圖／統一獅提供）

隨著職棒35年例行賽邁入尾聲，統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni-girls日籍成員希美、千紘也完成第一個在中職的完整球季，在球團公布的季後賽啦啦隊班表中，兩人也是全勤參與，，都讓她們印象深刻。尤其是在統一獅上半季封王的比賽，，能在台灣的第一個球季就參與到這個重要的時刻，兩人都覺得非常幸運！談到以前有沒有參與過像季後賽這樣的比賽時，希美表示：「在日本時雖然很可惜沒有以啦啦隊身份參與過日職的季後賽及日本一的經驗，但曾以球迷的身份去看過這樣氣氛緊張的關鍵賽事，當勝負決定的瞬間，伴隨著全場將近五萬人的歡呼聲，現場可以感覺到每個球迷臉上都洋溢著幸福感，讓她相當難忘；千紘則表示：「能夠以UniGirls身份在季後挑戰賽的舞台上和球迷們一起應援，她覺得非常榮幸也很開心，