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▲7-11雙十國慶日咖啡優惠，濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元，優惠倒數最後一天。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶雙十節，霜淇淋、思樂冰買10送10。（圖／7-11提供）

▲7-11即起慶祝ZEELAND-MARK商場開幕，門市咖啡特價，特大杯拿鐵2杯100元、特大杯美式3杯100元。（圖／7-11提供）

▲全家特濃拿鐵、貴妃紅茶、好喝奶茶10元多一杯。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠，有霜淇淋、拿鐵買一送一。（圖／全家提供）

▲全家雙十國慶日限定優惠，美式寄杯買10送10。（圖／全家提供）

▲美廉社國慶日推咖啡及周末限時促銷優惠，咖啡4天限定優惠，濃萃系列美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

週末咖啡優惠出爐了！今（12）日美廉社美式、拿鐵買一送一；7-11國慶日限定優惠寄杯美式買10送10倒數最後一天，5折咖啡可得抓緊時間囤貨，並且門市還有特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元優惠；全家今（12）日起霜淇淋買一送一。◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）◾特大杯思樂冰買10送10，5折（原價45元、特價23元）◾霜淇淋全口味買10送10，5折（原價49元、特價25元）◾Cold Stone 3oz冰淇淋買10送10，5折（原價89元、特價45元）◾Cold Stone霜淇淋買10送10，5折（原價59元、特價30元）◾霜淇淋第2支10元，（原價49元、特價30元）◾特大杯美式3杯100元，（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵2杯100元，（原價70元、特價50元）◾大杯精品美式2杯100元，5折（原價100元、特價50元）◾經典奶茶3杯100元，（原價50元、特價33元）◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買10送8，5.5折（原價65元、特價36元）◾中杯單品美式買10送10，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買10送8，5.6折（原價90元、特價50元）◾使用指定信用卡(包含台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等)，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元。◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾ 哈根達斯指定冰品任選4件299元，5.8折（原價129元、特價75元）◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）