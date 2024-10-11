NBA季前熱身賽，洛杉磯湖人今（11）日出戰密爾瓦基公鹿，「詹皇」LeBron James和兒子布朗尼（Bronny James）再度迎來「父子同場出賽」。LeBron James此役上場15分鐘49秒繳出11分、6籃板、3助攻的表現，而Bronny James手感則是持續冰冷，總計4投0中，沒有拿下任何分數，籃板、助攻、抄截、阻攻也都掛蛋，總計三場季前熱身賽Bronny James場上正負值都超過-10。
湖人奪熱身賽首勝 Bronny手感冰冷
湖人在前兩場熱身賽分別敗給灰狼和太陽，今日客場出戰公鹿，Anthony Davis全場進帳11分、8籃板，八村壘貢獻14分、5籃板，在今年NBA選秀會被湖人在首輪第17順位選進的新秀Dalton Knecht，則繳出13分、8籃板、4助攻的表現，終場湖人107：102擊敗公鹿，拿下季前熱身賽首勝。
Bronny James此役到第三節才獲得上場時間，4投0中沒有得分外，籃板、助攻、抄截、阻攻也都沒有貢獻，3場季前熱身賽下來，Bronny James共計出賽36分鐘，11投僅1中，投籃命中率9.1%，三分球命中率0，值得一提的是，Bronny James三場季前熱身賽場上正負值都超過-10。
Bronny James由於投籃命中率僅9.1％，三分球和罰球命中率皆為0，因此被網友戲稱為「009」。而讓Bronny James感到更尷尬的是，在上場6分07秒，此時湖人落後公鹿多達15分，但在Bronny James下場後，湖人打出一波20比0的高潮，讓網友直呼：「知道是誰的問題了嗎！」
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湖人在前兩場熱身賽分別敗給灰狼和太陽，今日客場出戰公鹿，Anthony Davis全場進帳11分、8籃板，八村壘貢獻14分、5籃板，在今年NBA選秀會被湖人在首輪第17順位選進的新秀Dalton Knecht，則繳出13分、8籃板、4助攻的表現，終場湖人107：102擊敗公鹿，拿下季前熱身賽首勝。
Bronny James此役到第三節才獲得上場時間，4投0中沒有得分外，籃板、助攻、抄截、阻攻也都沒有貢獻，3場季前熱身賽下來，Bronny James共計出賽36分鐘，11投僅1中，投籃命中率9.1%，三分球命中率0，值得一提的是，Bronny James三場季前熱身賽場上正負值都超過-10。
Bronny James由於投籃命中率僅9.1％，三分球和罰球命中率皆為0，因此被網友戲稱為「009」。而讓Bronny James感到更尷尬的是，在上場6分07秒，此時湖人落後公鹿多達15分，但在Bronny James下場後，湖人打出一波20比0的高潮，讓網友直呼：「知道是誰的問題了嗎！」