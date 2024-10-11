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NBA季前熱身賽，洛杉磯湖人今（11）日出戰密爾瓦基公鹿，「詹皇」LeBron James和兒子布朗尼（Bronny James）再度迎來「父子同場出賽」。LeBron James此役上場15分鐘49秒繳出11分、6籃板、3助攻的表現，而湖人在前兩場熱身賽分別敗給灰狼和太陽，今日客場出戰公鹿，Anthony Davis全場進帳11分、8籃板，八村壘貢獻14分、5籃板，在今年NBA選秀會被湖人在首輪第17順位選進的新秀Dalton Knecht，則繳出13分、8籃板、4助攻的表現，終場湖人107：102擊敗公鹿，拿下季前熱身賽首勝。Bronny James此役到第三節才獲得上場時間，4投0中沒有得分外，籃板、助攻、抄截、阻攻也都沒有貢獻，Bronny James由於投籃命中率僅9.1％，三分球和罰球命中率皆為0，因此被網友戲稱為「009」。