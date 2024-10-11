中職季後賽首次前進大巨蛋！中華職棒35年季後挑戰賽，將於10月12日首度在台北大巨蛋開打，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，交手全年度勝率第3名的樂天桃猿，重演去年的「獅猿大戰」。統一不僅擁有1勝優勢，也將成為首支在季後賽，以大巨蛋作為主場的球隊，不過去年曾遭樂天3連勝橫掃，完成「下剋上」戲碼，因此雙方首戰交鋒結果如何，恐怕將大大影響系列賽走勢。
重演獅猿大戰 打擊出現黃金交叉
獅隊在上半季封王後，確定取得季後賽資格，但仍要追求全年度勝率封王，藉以搶下保送前進台灣大賽的資格。下半季開打後，統一首個3連戰就遭到兄弟橫掃，在對戰紀錄上極為不利，後續雖然試圖咬住勝差，但仍被戰績扶搖直上的兄弟超越，最終在7日擊敗台鋼雄鷹後，兄弟自力將年度勝率第一的魔術數字歸零，直接保送總冠軍賽。
相隔一年後再次交手樂天，獅隊必須跨越前年3連敗的陰霾。比較2隊下半季狀況，在7月至9月初期，統一的團隊打擊率2成88，高居全聯盟第1位，而樂天則以2成84緊追在後，長打率部分由樂天的4成01略勝統一的3成76，上壘率部分則是統一的3成53佔優。
然而，來到9月出到例行賽尾聲，樂天在這1個月左右的時間，繳出2成89打擊率，登上全聯盟龍頭，而統一反而下滑至2成41，排在全聯盟倒數第2位，僅優於兄弟，雙方出現黃金交叉。
洋投勢均力敵 牛棚戰力還是關鍵
投手部分，樂天高機率會帶上魔神樂、肯特以及威能帝，共3名洋投，而統一則是會在勝騎士、布雷克、羅昂及裴瑞茲，共4名洋投中做出選擇，倘若算上本土王牌古林睿煬，雙方在先發投手戰力沒有太大差異。因此，主要的分水嶺還是在牛棚。
煩惱統一整季的牛棚問題，在例行賽最後一個月算是稍有緩解，包含邱浩鈞、吳承諭、黃竣彥都投出不錯的中繼內容，包含洋投表現以及一直以來都很穩定的裴瑞茲，繳出2.907的團隊防禦率，位居全聯盟第2位，僅次於味全龍。
不過獅隊牛棚能否延續如此等級的表現，將會是系列賽的決勝關鍵，因為樂天擁有本季中職最穩定的「鐵牛棚」。攤開中繼成功次數便一目瞭然，王志煊31次、陳冠宇26次、莊昕諺和蘇俊璋都有11次，且這4人的防禦率都低於4，王志煊、陳冠宇更都擁有1出頭的優異防禦率，對於近況手感較冰冷獅隊打線來說，要突破鐵牛陣，將會是一大挑戰。
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獅隊在上半季封王後，確定取得季後賽資格，但仍要追求全年度勝率封王，藉以搶下保送前進台灣大賽的資格。下半季開打後，統一首個3連戰就遭到兄弟橫掃，在對戰紀錄上極為不利，後續雖然試圖咬住勝差，但仍被戰績扶搖直上的兄弟超越，最終在7日擊敗台鋼雄鷹後，兄弟自力將年度勝率第一的魔術數字歸零，直接保送總冠軍賽。
相隔一年後再次交手樂天，獅隊必須跨越前年3連敗的陰霾。比較2隊下半季狀況，在7月至9月初期，統一的團隊打擊率2成88，高居全聯盟第1位，而樂天則以2成84緊追在後，長打率部分由樂天的4成01略勝統一的3成76，上壘率部分則是統一的3成53佔優。
然而，來到9月出到例行賽尾聲，樂天在這1個月左右的時間，繳出2成89打擊率，登上全聯盟龍頭，而統一反而下滑至2成41，排在全聯盟倒數第2位，僅優於兄弟，雙方出現黃金交叉。
洋投勢均力敵 牛棚戰力還是關鍵
投手部分，樂天高機率會帶上魔神樂、肯特以及威能帝，共3名洋投，而統一則是會在勝騎士、布雷克、羅昂及裴瑞茲，共4名洋投中做出選擇，倘若算上本土王牌古林睿煬，雙方在先發投手戰力沒有太大差異。因此，主要的分水嶺還是在牛棚。
煩惱統一整季的牛棚問題，在例行賽最後一個月算是稍有緩解，包含邱浩鈞、吳承諭、黃竣彥都投出不錯的中繼內容，包含洋投表現以及一直以來都很穩定的裴瑞茲，繳出2.907的團隊防禦率，位居全聯盟第2位，僅次於味全龍。
不過獅隊牛棚能否延續如此等級的表現，將會是系列賽的決勝關鍵，因為樂天擁有本季中職最穩定的「鐵牛棚」。攤開中繼成功次數便一目瞭然，王志煊31次、陳冠宇26次、莊昕諺和蘇俊璋都有11次，且這4人的防禦率都低於4，王志煊、陳冠宇更都擁有1出頭的優異防禦率，對於近況手感較冰冷獅隊打線來說，要突破鐵牛陣，將會是一大挑戰。