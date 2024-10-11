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▲統一獅「四爺」陳傑憲是打線倚賴的強打者，但近期遭遇小低潮，近1個月僅繳出1成82打擊率。（圖／統一獅提供）

▲樂天桃猿主力後援投手王志煊，今年球季出賽58場寫下生涯新高，同時以31次中繼成功確定奪中職「中繼王」。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）

中職季後賽首次前進大巨蛋！中華職棒35年季後挑戰賽，將於10月12日首度在台北大巨蛋開打，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，交手全年度勝率第3名的樂天桃猿，重演去年的「獅猿大戰」。獅隊在上半季封王後，確定取得季後賽資格，但仍要追求全年度勝率封王，藉以搶下保送前進台灣大賽的資格。下半季開打後，相隔一年後再次交手樂天，獅隊必須跨越前年3連敗的陰霾。比較2隊下半季狀況，在7月至9月初期，統一的團隊打擊率2成88，高居全聯盟第1位，而樂天則以2成84緊追在後，長打率部分由樂天的4成01略勝統一的3成76，上壘率部分則是統一的3成53佔優。投手部分，樂天高機率會帶上魔神樂、肯特以及威能帝，共3名洋投，而統一則是會在勝騎士、布雷克、羅昂及裴瑞茲，共4名洋投中做出選擇，倘若算上本土王牌古林睿煬，雙方在先發投手戰力沒有太大差異。因此，主要的分水嶺還是在牛棚。，位居全聯盟第2位，僅次於味全龍。不過獅隊牛棚能否延續如此等級的表現，將會是系列賽的決勝關鍵，因為樂天擁有本季中職最穩定的「鐵牛棚」。