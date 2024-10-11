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▲珍妮佛羅培茲已經第4次離婚，心裡仍然不好受，感謝小孩陪伴他，讓她能夠度過艱難的時刻。（圖／摘自IG）

▲班艾佛列克在狗仔攝影的畫面中，常常是面無表情。（圖／美聯社／達志影像）

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克從「世紀復合」，到舉行「世紀婚禮」，結果才兩年就「世紀離婚」，一路上話題不斷。珍妮佛日前終於首度揭露離婚後的心聲，直呼實在是他Ｘ的困難，需要先注重自己，保持健康，讓自己變得更完整，才能有機會得到更完整的關係。對此，班艾佛列克繼續冷回應，出門上街被偷拍還是面無表情，看不出是開心還是不開心，沒有被珍妮佛搶先開口而影響。其實珍妮佛羅培茲並不是首度離婚，她早就有了3任前夫，所以更不希望與班艾佛列克的婚姻還是失敗告終，她是真的覺得與班走不下去，才只好主動提離婚，當然會感嘆實在太艱難，可是她也希望這是個契機，讓她能把更多的時間花在陪小孩上，一方面自我療癒，也很感激孩子們伴她度過難關。孩子也是她和班艾佛列克間的緩衝劑，因為兩個人的女兒相處融洽，並沒有因為爸媽離異撕破臉，珍妮佛也還是出席了班艾佛列克兒子山姆的畢業典禮，彼此相處變得像家人。班艾佛列克與珍妮佛羅培茲結婚期間，就老是被外界嫌「看來很累又不開心」，曾解釋他的臉很容易讓人感覺面無表情，除非很明顯的笑得很開，但誰會沒事咧嘴大笑？在珍妮佛搶先講出離婚心聲後，狗仔攝影更加包圍他，他又被拍到臉上沒有喜怒哀樂的樣子，至少證明他早先的解釋沒有撒謊，他確實很不太表露自己的情緒。