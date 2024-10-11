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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場，國民黨基隆市黨部將在明（12）日晚間舉行「反惡罷」造勢晚會。支持罷免謝國樑的公民團體明日晚間也將在基隆國民運動中心旁舉辦「明仔日 雞聾換新衫」晚會。前民眾黨發言人、基隆政策推廣大使楊寶楨今（11）日列出謝國樑政績，反對罷免謝國樑。楊寶楨在臉書發文指出，「我喜歡搭客運、公車，或是走在大街小巷，有機會就和市民朋友聊聊天；基隆真的是一個很有溫度，值得細細品味的城市。」楊寶楨表示，來到基隆擔任政策推廣大使，轉眼間也過了五個多月、將近半年的時間，主要配合兒少處宣傳室內兒童樂園、親子館各類免費課程活動，以及兒童青少年權益和發展的議題；也有與文觀局、產發處、教育處、社會處、衛生局、稅務局等局處合作，推廣相關活動及政策。楊寶楨提到，除了滿意度將近100%的室內兒童樂園之外，還有基隆史上最高2萬元的孕婦福利補助，以及特殊需求者牙科服務提升計畫、身心障礙者海上玩水活動；歷史場館活化辦展覽或是轉型為音樂空間、文創咖啡館，在海邊舉辦的大型音樂祭活動等等，都為基隆注入了更多的藝術文化氣息。楊寶楨表示，其實過去是從媒體報導上知道， 謝國樑也是有相同信仰的主內弟兄，這陣子透過參與政策宣傳的活動，觀察到謝國樑真的很愛民、親力親為，他注意到不同年齡層和族群的需要，傾聽聲音也積極做出因應；同時讓基隆更被認識，吸引雙北及其他縣市的朋友們前來參與活動。楊寶楨呼籲，「親愛的基隆市民朋友，若您也看見了基隆新的面貌，希望市政能穩定地被推行下去，10/13(日)懇請出門投下神聖的一票─『不同意罷免票』，幫助謝國樑市長度過這個關卡，帶領基隆前行！ 守護基隆。」除了楊寶楨外，民眾黨也表達反對罷免謝國樑的立場，民眾黨立委張啟楷、林春成今日下午3點到5點將陪謝國樑遊行，以行動力挺。