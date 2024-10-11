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▲申惠善在《致我的解離》中挑戰1人分飾兩角，分別是姊姊「朱恩好」及妹妹「朱惠利」。（圖／申惠善IG）

▲李陣郁外型粗獷帶著頹廢氣質，睽違12年再演主播角色也令觀眾相當期待他的表現。（圖／李陣郁IG）

▲《致我的解離》開播後好評不斷，話題度高掛排行榜冠軍。（圖／申惠善IG）

近期熱播韓劇《致我的解離》由申惠善、李陣郁主演，開播後話題不斷，劇情描述因內心深處傷痛而產生第2人格的電視台女主播，她的兩個人格分別和兩個男主播有所羈絆、產生情愫，進而療癒彼此的溫暖感性浪漫故事。《NOWnews今日新聞》特別整理出劇情3大亮點，告訴你這部治癒系愛情劇為何值得一追！《致我的解離》最大亮點之一，莫過於申惠善繼《哲仁王后》後再度挑戰1人分飾兩角，她在劇中飾演辛苦耕耘了14年卻默默無名的新聞主播，因情感創傷和職場壓力而產生了另1個截然不同的人格，分別為姊姊「朱恩好」及妹妹「朱惠利」，申惠善將如何在兩種人格間自然轉換，也令觀眾十分期待！李陣郁過去在Netflix《Sweet Home》的表現相當亮眼，搭檔小鮮肉宋江、李到晛也抵擋不住他的大叔魅力，他在《致我的解離》中飾演新聞台裡的明星主播「鄭賢武」，同時也是姊姊「朱恩好」的男友。事實上李陣郁在12年前也曾在《Nine：九回時間旅行》中飾演記者朴宣友，因寫出許多爆炸性新聞，短時間內升到了主播的位子，如今再度飾演主播一角，也是劇情的一大看點。由於申惠善飾演的角色設定擁有「解離」人格，她也分別遇上了不同的男人，瞬間變成了超級複雜的四角關係。不僅如此，正當妹妹「朱惠利」與男二「姜周延」戀愛時，飾演「白慧妍」的趙慧珠也加入「戰場」，這讓原本就複雜的四角關係變得更加錯綜複雜，上演1場4個人的「五角戀」，讓觀眾相當期待劇情後續發展！