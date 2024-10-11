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▲聖地牙哥教士日籍投手達比修有，在國聯分區系列賽G2先發對決洛杉磯道奇，飆出7局僅失1分好投，拿下生涯在季後賽的第5勝，追平前紐約洋基投手田中將大的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

山本由伸確定先發道奇G5！洛杉磯道奇在國聯分區系列賽，和聖地牙哥教士戰成2：2平手，將在12日進行G5的最終決戰，教士早早宣布將由日籍強投「混血王子」達比修有先發，而道奇則是遲遲沒有定下人選。雖然在國聯分區系列賽G3開打前，就有日本媒體預測，倘若系列賽戰成平手，道奇在關鍵G5可能會派出山本由伸先發，而教士也可能會派出G2表現亮眼的達比修有應戰，有望在季後賽上演一場史無前例的「日投大對決」。事實上，在道奇先發投手公佈前，達比修有就在訪問中表示，自己和山本相當親近，如果能在這樣的大舞台上對決，那就真的太好了。