山本由伸確定先發道奇G5！洛杉磯道奇在國聯分區系列賽，和聖地牙哥教士戰成2：2平手，將在12日進行G5的最終決戰，教士早早宣布將由日籍強投「混血王子」達比修有先發，而道奇則是遲遲沒有定下人選。直到今（11）日稍早，道奇球團才正式公布，將會由日投山本由伸擔任先發，確定將成為大聯盟史上首次，有2位日籍投手先發對決的罕見紀錄。
季後賽上演日投對決 寫下聯盟新紀錄
雖然在國聯分區系列賽G3開打前，就有日本媒體預測，倘若系列賽戰成平手，道奇在關鍵G5可能會派出山本由伸先發，而教士也可能會派出G2表現亮眼的達比修有應戰，有望在季後賽上演一場史無前例的「日投大對決」。
不過對於關鍵G5的先發投手，道奇隊可以說是保密到家。直到今日的G5賽後，總教練Dave Roberts都只表示山本由伸會是投手戰力的一部分，但目前還在思索該如何安排。
終於，道奇在稍早前確認殊死戰的先發人選，且MLB官網也列出雙方先發投手，確定由山本由伸迎戰資深的達比修有，勢必將上演一場精彩絕倫的對決。事實上，在道奇先發投手公佈前，達比修有就在訪問中表示，自己和山本相當親近，如果能在這樣的大舞台上對決，那就真的太好了。
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雖然在國聯分區系列賽G3開打前，就有日本媒體預測，倘若系列賽戰成平手，道奇在關鍵G5可能會派出山本由伸先發，而教士也可能會派出G2表現亮眼的達比修有應戰，有望在季後賽上演一場史無前例的「日投大對決」。
不過對於關鍵G5的先發投手，道奇隊可以說是保密到家。直到今日的G5賽後，總教練Dave Roberts都只表示山本由伸會是投手戰力的一部分，但目前還在思索該如何安排。
終於，道奇在稍早前確認殊死戰的先發人選，且MLB官網也列出雙方先發投手，確定由山本由伸迎戰資深的達比修有，勢必將上演一場精彩絕倫的對決。事實上，在道奇先發投手公佈前，達比修有就在訪問中表示，自己和山本相當親近，如果能在這樣的大舞台上對決，那就真的太好了。