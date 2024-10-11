第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日（週六）舉行，金馬執委會今日宣布將由曾獲兩座最佳男配角的劉冠廷擔任主持人，是近年繼林柏宏、謝盈萱後第3位獨挑典禮主持大梁的前金馬得主演員。
星光大道主持則由「紅毯女王」楊千霈領軍， 搭檔第2度加入的徐鈞浩與首度嘗試的金馬最佳女配角王渝萱。 隨著入圍名單揭曉，主持人們已馬不停蹄進入備戰狀態， 為華語影壇年度盛會做好萬全準備。
劉冠廷在金馬獎一路「升級」 從遞獎大使到典禮主持
首次接下典禮主持棒的劉冠廷，其實與金馬結緣甚早。2012年剛退伍
就演出了金馬電影學院的短片《小聚離》，2017年擔任首代金 馬遞獎大使，2019年以《陽光普照》 首度入圍就獲得金馬獎最佳男配角，還主持了當屆星光大道。到了202 0年以《消失的情人節》角逐金馬影帝，2021年再度以《詭扯》 奪得最佳男配角殊榮。去年，他在程偉豪執導的「金馬60」 開場影片中分飾3角，直到今年終於一路「升級」到成為金馬獎頒獎典禮的主持人。
面對金馬獎主辦單位的邀約，劉冠廷驚呼：「
這是一件連做夢也想不到的事！」 雖然從答應開始就夢到自己在台上忘詞， 一想到這項任務心跳就異常加速，但他還是感性又不失幽默回應道：「 反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站， 那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧。」
典禮換新場地 「紅毯女王」回歸如「定海神針」
今年金馬頒獎將轉至台北流行音樂中心舉行，星光大道也將因應全新場地展現不同於以往的風格，特別設置成「雙訪問區」，讓所有嘉賓能盡情享受專屬電影人的榮耀時刻。作為星光紅毯的「定海神針」，楊千霈表示有「回歸初心」的感覺，希望能夠「從新」出發，讓觀眾耳目一新。而自己也非常期待能與再度入圍金馬影后的偶像吳君如碰面，迫不及待想要訪問她。
徐鈞浩曾在3年前與楊千霈搭檔主持星光大道的訪問，今年將再度回歸，回憶起上次的緊張心情，希望這次能更加放鬆，與影人有更多交流。唯一的「新鮮人」王渝萱，過去以演員身分多次走上紅毯，深知這一刻對入圍者與頒獎人的重要性。坦言過去主持金穗獎時因忘詞而感到自責，然而金馬不斷給她支持與信任，讓她心懷感激，會抱著武士般的決心完成這次任務。
金馬典禮轉播時間、管道看過來 官方網站有詳細資訊
第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。
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首次接下典禮主持棒的劉冠廷，其實與金馬結緣甚早。2012年剛退伍
面對金馬獎主辦單位的邀約，劉冠廷驚呼：「
典禮換新場地 「紅毯女王」回歸如「定海神針」
今年金馬頒獎將轉至台北流行音樂中心舉行，星光大道也將因應全新場地展現不同於以往的風格，特別設置成「雙訪問區」，讓所有嘉賓能盡情享受專屬電影人的榮耀時刻。作為星光紅毯的「定海神針」，楊千霈表示有「回歸初心」的感覺，希望能夠「從新」出發，讓觀眾耳目一新。而自己也非常期待能與再度入圍金馬影后的偶像吳君如碰面，迫不及待想要訪問她。
徐鈞浩曾在3年前與楊千霈搭檔主持星光大道的訪問，今年將再度回歸，回憶起上次的緊張心情，希望這次能更加放鬆，與影人有更多交流。唯一的「新鮮人」王渝萱，過去以演員身分多次走上紅毯，深知這一刻對入圍者與頒獎人的重要性。坦言過去主持金穗獎時因忘詞而感到自責，然而金馬不斷給她支持與信任，讓她心懷感激，會抱著武士般的決心完成這次任務。
金馬典禮轉播時間、管道看過來 官方網站有詳細資訊
第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。
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