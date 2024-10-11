我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊千霈主持過10多屆金馬獎典禮的星光大道訪問，已經有如「定海神針」，駕輕就熟。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲徐鈞浩今年將第2度參與金馬獎典禮星光大道的主持，已開始在做功課。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲金馬獎最佳女配角得主王渝萱要首度擔任金馬獎典禮星光大道的主持。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日（週六）舉行，金馬執委會今日宣布將由曾獲兩座最佳男配角的劉冠廷擔任主持人，是近年繼林柏宏、謝盈萱後第3位獨挑典禮主持大梁的前金馬得主演員。星光大道主持則由「紅毯女王」楊千霈領軍，搭檔第2度加入的徐鈞浩與首度嘗試的金馬最佳女配角王渝萱。隨著入圍名單揭曉，主持人們已馬不停蹄進入備戰狀態，為華語影壇年度盛會做好萬全準備。首次接下典禮主持棒的劉冠廷，其實與金馬結緣甚早。2012年剛退伍就演出了金馬電影學院的短片《小聚離》，2017年擔任首代金馬遞獎大使，2019年以《陽光普照》首度入圍就獲得金馬獎最佳男配角，還主持了當屆星光大道。到了2020年以《消失的情人節》角逐金馬影帝，2021年再度以《詭扯》奪得最佳男配角殊榮。去年，他在程偉豪執導的「金馬60」開場影片中分飾3角，直到今年終於一路「升級」到成為金馬獎頒獎典禮的主持人。面對金馬獎主辦單位的邀約，劉冠廷驚呼：「這是一件連做夢也想不到的事！」雖然從答應開始就夢到自己在台上忘詞，一想到這項任務心跳就異常加速，但他還是感性又不失幽默回應道：「反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站，那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧。」今年金馬頒獎將轉至台北流行音樂中心舉行，星光大道也將因應全新場地展現不同於以往的風格，特別設置成「雙訪問區」，讓所有嘉賓能盡情享受專屬電影人的榮耀時刻。作為星光紅毯的「定海神針」，楊千霈表示有「回歸初心」的感覺，希望能夠「從新」出發，讓觀眾耳目一新。而自己也非常期待能與再度入圍金馬影后的偶像吳君如碰面，迫不及待想要訪問她。徐鈞浩曾在3年前與楊千霈搭檔主持星光大道的訪問，今年將再度回歸，回憶起上次的緊張心情，希望這次能更加放鬆，與影人有更多交流。唯一的「新鮮人」王渝萱，過去以演員身分多次走上紅毯，深知這一刻對入圍者與頒獎人的重要性。坦言過去主持金穗獎時因忘詞而感到自責，然而金馬不斷給她支持與信任，讓她心懷感激，會抱著武士般的決心完成這次任務。第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。