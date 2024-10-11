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▲Dragon Beauties、Rakuten Girls、Uni-girls、Passion Sisters、Fubon Angels、WING STARS共36名女孩登上國慶大會舞台。（圖／中華職棒CPBL Threads）

▲Dragon Beauties、Rakuten Girls、Uni-girls、Passion Sisters、Fubon Angels、WING STARS共36名女孩大合照。（圖／Passion Sisters臉書）

113年國慶大典昨（10）日圓滿落幕，其中一段表演為中職6隊各派出6位啦啦隊員，每隊除了帶來自家的應援舞，還要跳友隊的舞蹈，富邦悍將Fubon Angels跳「32撞」時，府前廣場共36名女孩集體使勁抖動上半身，網友大呼：「好壯觀！」節目中，味全龍Dragon Beauties率先帶來年度主題曲〈Keep Fighting〉，樂天桃猿Rakuten Girls接著出場跳〈突破〉，再來統一獅Uni-girls演出〈Always Lions〉，中信兄弟Passion Sisters賣力表演〈積極取勝〉，接著富邦悍Fubon Angels帶來著名的〈Go Stronger〉「32撞」舞步。最後一個登場的為台鋼雄鷹WING STARS〈敢衝敢拚〉，演出途中，每一支啦啦隊輪流站C位，當36名啦啦隊成員同步大跳〈Go Stronger〉，各個女孩們做出前後撞擊胸部的動作，畫面震撼又養眼，連後方的國軍娃娃也跟著震胸，十分逗趣。PTT網友表示：「可以看的出來FA（Fubon Angels）這次很用心在撞」、「潔米會不會撞得太大力了」、「壯觀的32撞」、「今年啦啦隊更出圈了，連國慶晚會也登場！」然而，也有人感受不同，「撞太用力有時候側看會感覺動作不太自然」、「撞那麼大力，其實很難看，太刻意了！」