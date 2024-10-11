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今年國慶焰火首度移師雲林虎尾舉行，10日晚間8時在雲林虎尾的高鐵特區施放，吸引大批遊客前往；不過當天焰火施放時間卻比表訂晚了5分鐘，雲林縣長張麗善就被質疑是致詞講了12分鐘太長，才導致焰火延後施放。對此，張麗善笑說，立法院長韓國瑜事前告訴她儘量發揮，「花了這麼多錢，動用這麼多人力，如果沒有好好行銷雲林，那就是太笨了」。針對被質疑致詞時間太長導致焰火延後施放，張麗善表示，沒有人告訴他有時間限制，也沒人舉牌提醒，且韓國瑜說國慶焰火安排在雲林施放，就是要行銷雲林，要她「儘量發揮」。張麗善也說，「花了這麼多錢，動用這麼多人力，如果沒有好好行銷雲林，那就是太笨了」，且這麼多人來雲林，應該不會跟她計較那5分鐘，認為雲林人一定會肯定她把握機會行銷。張麗善表示，希望大家知道雲林這幾年來真的改變了，別再對雲林有刻板印象，「雲林哪有不好玩、無聊的，雲林很好玩！很有聊啦！」