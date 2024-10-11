太陽風暴引發的強烈磁暴從昨（10）日開始，美國遠至南方阿拉巴馬州都可見五彩極光，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就發出美國賓州的極光照，表示：「北美極光大爆發！」不少人在國外的台灣網友也興奮曬出極光天空照。此次磁暴影響約54小時，預估會對電力系統無線電、衛星定位等造成多起影響，至於台灣是否能看見極光？雖然因緯度低導致極光出現的機率較低，不過也並非完全沒有機會。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日發文，指出近期太陽磁暴非常強烈，目前人在美國賓州留學的小編，當地才北緯40度，都能看到明顯的極光，北美極光大爆發，是難得的絕美景象，因此特別拍照和網友們分享。
對此，不少網友也興奮回報，「我在多倫多也看到了」、「今年極光大爆發！大家都完成To do List」、「加拿大Halifax也看到了」、「德州看到一點點」、「搭飛機經過也從窗戶看到了」。
G5-強烈磁暴發生中！造成多起影響
而氣象局前局長鄭明典今日上午才發文，表示G5-強烈磁暴發生中，預估會造成多起影響，管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。
此外電力系統及太空飛行器操作系統也會受影響，高緯度地區有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判；太空飛行器受表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。
磁暴影響約54小時！台灣見到極光機率曝
中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明則說明，本次磁暴與今年5月強度差不多，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約54小時，多地也有機會見到極光，但極光通常出現在磁緯度40度以上的地區，台灣磁緯度僅15度左右，因此觀賞到極光的機率較低，不過也並非完全沒有機會。
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對此，不少網友也興奮回報，「我在多倫多也看到了」、「今年極光大爆發！大家都完成To do List」、「加拿大Halifax也看到了」、「德州看到一點點」、「搭飛機經過也從窗戶看到了」。
G5-強烈磁暴發生中！造成多起影響
而氣象局前局長鄭明典今日上午才發文，表示G5-強烈磁暴發生中，預估會造成多起影響，管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。
此外電力系統及太空飛行器操作系統也會受影響，高緯度地區有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判；太空飛行器受表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。
磁暴影響約54小時！台灣見到極光機率曝
中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明則說明，本次磁暴與今年5月強度差不多，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約54小時，多地也有機會見到極光，但極光通常出現在磁緯度40度以上的地區，台灣磁緯度僅15度左右，因此觀賞到極光的機率較低，不過也並非完全沒有機會。