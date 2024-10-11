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前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城案與政治獻金申報不實案，柯文哲在9月5日因京華城案遭到羈押至今，檢方仍續查政治獻金案。今（11）日除提訊在押的台北市前副市長彭振聲等，另指揮調查局約談民眾黨秘書長周榆修、民眾黨新聞輿情部副主任戴于文等近10名前市長機要作證。對此，民眾黨表示，基於公民應盡義務，絕對依法配合調查，但也痛批全面「清算」台灣民眾黨，製造風聲鶴唳、人人自危的恐怖氛圍，民眾黨絕不會退縮妥協。針對周榆修及多位黨職、基層黨工遭到檢調約談一事，民眾黨發布聲明表示，「首先，基於公民應盡義務，本黨絕對依法配合調查，但檢調大規模的約談，究竟所為何事，本黨無從得知更多細節。」民眾黨表示，近期司法機關的約談範圍，從企業老闆、前幕僚、黨職人員，甚至到最基層黨工等都不放過，不管是否跟京華城有關，幾乎全面「清算」台灣民眾黨，製造風聲鶴唳、人人自危的恐怖氛圍，民眾黨絕不會退縮妥協。民眾黨呼籲檢調廉依證據辦案，切勿踰越偵查之必要範圍，否則只會讓司法公信力再度受到重創。