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▲本次地磁擾動將明顯增強並持續影響約54小時，最大規模可能短暫達到「強烈磁暴等級」。（圖／中央氣象署）

▲高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的極光。（圖／中央氣象署提供）

繼今年5月強烈「地球磁暴」發生後，近期新一波太陽風暴又衝向地球，，各種絕美照在社群不斷被轉傳。《NOWnews》也透過本文帶大家了解「極光的成因、顏色、拍攝技巧」。中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明指出，太陽表面活耀區（AR3848）10月9日發生X1.8級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件（CME），本次「地球磁暴」的強度與5月的強度相當類似，預估地磁擾動將有明顯增強，蔡禹明解釋，極光的成因，是高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的極光；此外，雖然台灣所處緯度和墨西哥類似，而極光顏色因為高能帶電粒子撞擊的氣體不同，顏色也會有所差異，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群提及，不同的能量會讓極光，主要有紅綠兩色差異。：氧原子產生單一綠色譜線，因爲綠極光波長位於人類眼睛最敏感的區域，所以是極光中最明亮且最常看到的。：在較高處且稀薄大氣層中的氧離子，會產生大部分紅色光。：高能帶電粒子撞擊到氮分子所產生。由上述顏色混合而成。今年5月的地球磁暴，在許多地區高磁緯伴隨「極光」的出現，蔡禹明表示，挪威、英國、美國、加拿大等，甚至英國也有機會，不過也不是完全沒機會。至於針對極光拍攝技巧方面，陳立群分享，以現階段的手機或單眼相機技術，這波極光爆發，只要使用「無反相機」架在腳架上都很容易拍到，若要採用「固定攝影」，建議選擇大光圈、廣角一點的拍，現在的器材比7、8年前強很多，且在中高緯度國家都看得到，非常值得紀錄。