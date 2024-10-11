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總統賴清德昨（10）發表國慶談話，兩岸論述受外媒高度關注，多家外媒都聚焦賴清德兩岸論述，另有學者認為，賴清德的國慶演說比先前談話更為溫和，讓中國用以對付賴的彈藥減少許多，但北京政府仍會尋找理由批評，未來幾天可能會以軍演形式作出強烈反應。賴清德昨天發表國慶談話，包含外交家雜誌、華盛頓郵報、華爾街日報、BBC、路透社、美聯社、半島電視台、德國之聲、日經亞洲、讀賣新聞、NHK、朝日電視台等外媒皆聚焦於賴清德的兩岸論述。外交家雜誌（The Diplomat）分析，賴清德在內政方面延續了既有論述，同時提出全新的歷史敘事，連結中華民國建國初衷與台灣爭取民主的歷程，也對中國敞開了合作大門，表示願意與中國共同因應氣候變遷、防疫等議題，藉此與中國態度做出區隔。此外，路透社（The Reuters）、德國之聲（DW）、半島電視台（Al Jazeera）、法蘭西24（France 24）、日經亞洲（Nikkei Asia）、讀賣新聞、NHK、時事通信、朝日電視台等外媒皆引述賴清德談話，多以「台灣不隸屬於中國」、「中國無權代表台灣」、「抵制併吞或侵犯」、「呼籲中國與台北合作因應全球挑戰」為題報導。美聯社（Associated Press）以「台灣在中國威脅下慶祝國慶日」為題，表示賴清德在中國威脅之下，採取了堅定謹慎的立場；華爾街日報（The Wall Street Journal）以「台灣領導人呼籲各方保持冷靜應對北京的軍事威脅」為題，指出賴清德重申對台灣主權的立場，並針對中國言論呼籲冷靜。針對賴清德談話對中國釋出的善意，華盛頓郵報（the Washington Post）以「台灣總統賴清德表示北京『無權』代表台北」為題，指出賴清德上任至今的談話越來越自信堅定，此次演說提議願與中國合作，呼籲中國為全球和平做出積極貢獻。金融時報（Financial Times）以「台灣總統呼籲中國『履行』維護和平的責任」為題，指出賴清德敦促中國與台灣、國際社會合作維護和平；英國廣播公司（BBC）以「台灣總統誓言拒絕『併吞』」為題，表示賴清德承諾維護和平穩定現狀，願就氣候變遷、傳染病防治和區域安全議題與北京合作。BBC中文網則以「台海兩岸『互不隸屬』中展現『克制與延續性』」為題，引述台灣大學國家發展所助理教授南樂（Lev Nachman）分析，賴清德的國慶演說比先前談話更為溫和，讓中國用以對付賴的彈藥減少許多，但北京政府仍會尋找理由批評，未來幾天可能會以軍演形式作出強烈反應。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛也表示，賴清德的演說風格展現了克制與節制，並未譴責中國行為，發出「希望能和北京好好相處」的重要訊號，且內容貼近前總統蔡英文的演說，具有「強大的延續性」，對美中政府而言較為安心。