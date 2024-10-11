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美股雖然昨（10）日指數表現不佳，但不影響到台股今日開高走高，盤中一度站上2萬3大關，但終場得而復失，以上漲243點、22902點作收，漲幅1.07%，成交量3504億元。權值股台積電早盤開出紅盤，一度衝上1050元，上漲30元或2.94%，台積電的市值也跟著股價走揚來到27兆元，更使台股一度衝上23011點、強漲超過300點。不過，台積電之後一直在1045元到1050元間震盪，終場以1045元作收，漲25元或2.45%。鴻海則是重回200元，並以200元作收，漲1元或0.5%。聯發科站上1300元，上漲55元或4.42%。其他相關族群如廣達、緯創、技嘉等皆上漲2到3％。