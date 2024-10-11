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▲蕭敬騰（左）和Summer的婚宴將在週末登場，屆時可能會有許多大咖明星現身。 （圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）去年登記結婚，據傳Summer本來沒有回應蕭敬騰的感情，不過因為蕭敬騰願意領養小孩，因此才順利抱得美人歸，預計本週日將在台北舉辦婚宴。由於2人在演藝圈人緣極好，因此屆時應該也會有許多大咖藝人出席，但和夫妻倆感情要好的天王周杰倫可能沒辦法參加，因為當天周杰倫要在新加坡舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，因此參加婚宴的機率幾乎微乎其微。蕭敬騰去年6月向Summer求婚，不僅曬出2人甜蜜合照，還說「我知道這很突然，但我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，更直呼自己擁有了愛情，「一個真正完整的愛情」。求婚現場還有許多明星好友在場見證，包括小禎、修杰楷、賈靜雯、周杰倫、昆凌及小豬羅志祥，還能看到周杰倫和昆凌分別站在蕭敬騰和Summer身邊合照。然而周杰倫可能缺席蕭敬騰的婚宴，因為蕭敬騰婚禮於10月13日在台北萬豪酒店登場，不過周杰倫當天將在新加坡國家體育場開唱，除非取消演唱會，否則幾乎不可能趕到現場祝福，但以周杰倫不按牌理出牌的個性，也不排除他是否會透過視訊或影片的方式祝賀新人，也可能會準備其它驚喜。蕭敬騰如今和Summer走到一起，其實也不容易，據《三立新聞網》報導，其實過去蕭敬騰向Summer告白時，女方因為考量到懷孕等因素，因此沒有馬上回應蕭敬騰的感情。不過Summer友人透露，蕭敬騰早就想好未來規畫，如果真的希望有小孩，未來可能考慮領養的辦法，也終於讓有情人終成眷屬。