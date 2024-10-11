台灣科技業哪一間最頂？知名財經雜誌《富比世》最新公布2024年「世界最棒老闆」排行（Best Employers），在這份排名榜中，護國神山台積電（2330）只排第218位，台灣半導體科技業進榜名次最前的是華碩（2357）、居183位，而微星（2377）居第197位，排名也較台積電高。
《富比世》最新公布2024年「世界最棒老闆」排行（最佳雇主，Best Employers），連4年蟬聯冠軍的南韓三星電子退居第3位，由微軟拿下冠軍、Google母公司Alphabet居次，第4名是美國軟體公司Adobe，德國的BMW集團拿下第5名。特別的是，台灣共有14家企業上榜，國泰金控（2882）名列第75名，是其中唯一登上排行前百大的企業。
報告說明，這份排行榜是富比世與德國調研機構Statista合作進行的調查，對50多個國家、超過30萬名員工進行評估，鎖定業務至少跨兩大洲、員工數逾千人的跨國企業，調查內容依據薪資、人力發展、遠距工作選項，以及是否會向家人或朋友推薦其公司等標準，共計48國、850家企業進行排序。
綜觀「世界最棒老闆」排行榜前300名，台灣引以為傲的半導體科技業（Semiconductors,Electronics,Electrical Engineering）共有5家進榜，名次最高是居183位的華碩（2357）、微星（2377）排第197位次之，台積電（2330）排第218位、台達電（2308）第241位、宏碁（2353）第247位，聯發科（2454）則是第290位。
此外，台灣金融業除國泰金（2882）擠進百大企業，位居第75名外，中信金（2891）也有上榜，排名第294位。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報告說明，這份排行榜是富比世與德國調研機構Statista合作進行的調查，對50多個國家、超過30萬名員工進行評估，鎖定業務至少跨兩大洲、員工數逾千人的跨國企業，調查內容依據薪資、人力發展、遠距工作選項，以及是否會向家人或朋友推薦其公司等標準，共計48國、850家企業進行排序。
綜觀「世界最棒老闆」排行榜前300名，台灣引以為傲的半導體科技業（Semiconductors,Electronics,Electrical Engineering）共有5家進榜，名次最高是居183位的華碩（2357）、微星（2377）排第197位次之，台積電（2330）排第218位、台達電（2308）第241位、宏碁（2353）第247位，聯發科（2454）則是第290位。
此外，台灣金融業除國泰金（2882）擠進百大企業，位居第75名外，中信金（2891）也有上榜，排名第294位。