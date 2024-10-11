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多元包容的社群，讓 TikTok 成為所有創作者分享挑戰的自在空間！你可曾想過視障創作者在拍影片時如何注視鏡頭，或是視障創作者如何在 TikTok 上展現自信嗎？TikTok 創作者盲人菲妮（@fanny85217）就用自己的短影音為粉絲解惑，與粉絲分享自己如何剪片、過馬路，用趣味短影音化解粉絲對於視障人士的常見問題，更在平台上自在分享自己如何走出低潮，顯示 TikTok 已成為創作者展現自己堅韌心態與展現自信的平台。於此同時，TikTok 溫暖友善的社群也是創作者最堅強的後盾，精神小妹米可（@honeymico666）就提到，TikTok 上的影片不僅陪伴她度過人生的低潮，更為她開啟了新的人生方向，希望自己也能創作出散播正能量、帶給社群歡樂的內容。她的影片也成功成為粉絲們在低潮時的一盞明燈，以真實貼近生活的風格深受 40 萬名觀眾喜愛，告訴大家：「有些低潮會來，但不會一直在！」TikTok 三招守護使用者，讓相關教育資源唾手可得除了邀請創作者分享生命故事外，TikTok 也重視每一位使用者的身心健康，因此也為社群備妥完善、全面的身心健康教育資源。使用者若直接在 TikTok 搜尋「憂鬱症」等相關字詞，便能直接看到 1925 安心熱線，若是點進頁面中的「查看資源」，便能找到安全中心、身心健康指南等不同教育資源，使用者亦能直接在應用程式設定內的「支援」頁面進入安全中心，讓你在悠遊網路世界時也能獲得關懷與陪伴，讓生活再度充滿陽光。TikTok 不僅做為創作者展現多元自我的舞台，更讓來自不同背景、擁有非凡故事的生命鬥士發光發亮，在 TikTok 平台上閃耀光芒，持續傳遞活力、創意與正面影響力。TikTok 未來也將持續支持所有創作者真誠表達自我，與社群一起讓平台變得更加正面！