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▲7-11即起至10月13日有許多買1送1、買2送2優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11 APP有思樂冰、霜淇淋買10送10寄冰優惠，可兌換至2025年2月28日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）

▲全家「全家康康5」自10月11日至10月13日限時3天。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！雖然7-11「超值五六日」暫停一次，不過慶祝統一企業集團「ZEELAND-MARK」複合商場在台南開幕，即起至10月13日仍有「一卡車」買1送1、買2送2，換算平均特價來看，7-11 APP線上也有好康，「行動隨時取」即起至10月13日祭出買10送10優惠，、酷聖石3oz冰淇淋平均45元、酷聖石霜淇淋平均30元，可「寄冰」慢慢吃，兌換至2025年2月28日。全家會員優惠是10月9日至10月13日，半價折幅商品包括康普茶雙纖飲平均18元、、韓國玉米脆角平均30元、曼陀珠平均11元。此外，，也值得補貨。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月11日至10月13日限時3天，威德運動補給飲料平均18元、Let’s Cafe極萃咖啡拿鐵平均20元、門市「限時殺5日」自10月9日至10月13日登場，本周DM共8款促銷商品，其中3款都是買一送一，