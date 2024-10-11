🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！雖然7-11「超值五六日」暫停一次，不過慶祝統一企業集團「ZEELAND-MARK」複合商場在台南開幕，即起至10月13日仍有「一卡車」買1送1、買2送2，換算平均特價來看，農心安城拉麵25元、UCC無糖咖啡15元、御料小館雞塊23元、X-POWER能量飲料30元、韓國紅蔘飲35元。

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▲7-11即起至10月13日有許多買1送1、買2送2優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11即起至10月13日有許多買1送1、買2送2優惠。（圖／業者提供、記者整理）
7-11 APP線上也有好康，「行動隨時取」即起至10月13日祭出買10送10優惠，包括特大杯思樂冰平均23元、霜淇淋全口味平均25元、酷聖石3oz冰淇淋平均45元、酷聖石霜淇淋平均30元，可「寄冰」慢慢吃，兌換至2025年2月28日。

▲7-11 APP有思樂冰、霜淇淋買10送10寄冰優惠，可兌換至2025年2月28日。（圖／業者提供）
▲7-11 APP有思樂冰、霜淇淋買10送10寄冰優惠，可兌換至2025年2月28日。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是10月9日至10月13日，半價折幅商品包括康普茶雙纖飲平均18元、味味A排骨雞乾麵平均15元、韓國玉米脆角平均30元、曼陀珠平均11元。此外，FMC抽取式衛生紙3串199元，平均單包110抽衛生紙約8元，也值得補貨。

▲全家會員優惠是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月11日至10月13日限時3天，威德運動補給飲料平均18元、Let’s Cafe極萃咖啡拿鐵平均20元、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕平均25元、金車漢寶黑胡椒牛肉麵平均18元，還有全家霜淇淋買一送一，平均25元。

▲全家「全家康康5」自10月11日至10月13日限時3天。（圖／業者提供）
▲全家「全家康康5」自10月11日至10月13日限時3天。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」自10月9日至10月13日登場，本周DM共8款促銷商品，其中3款都是買一送一，農心辛拉麵平均25元、味味A排骨雞乾麵碗裝平均18元、PowerBOMB能量飲料平均18元。

▲萊爾富門市「限時殺5日」是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）
▲萊爾富門市「限時殺5日」是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）

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