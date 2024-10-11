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▲吳克群也將登上「嗨！出發吧來台東」大型演唱會舞台，並透露屆時可以演唱新歌。（圖／台東縣政府提供）

接棒五月天「一路向東」演唱會！台東縣政府年底活動大爆發，將於11月9日至10日連續2天在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，破天荒邀來天王天后天團齊聚在漂亮東海岸開唱。繼首波大咖曝光，包括謝金燕、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬MangoJump等歌手，今（11）日加碼再公布重磅男團卡司「傳奇唱跳天團」Energy五人也將前往台東開唱，超夯男團FEniX也會接力上陣，兩代男團齊為推動台東觀光大力號召粉拚場應援，書偉更率先喊話，「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲，在美麗的東台灣整場一起16蹲會是非常美麗的畫面。」Energy睽違20多年再聚首發光，日前在台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱都締造秒殺成績，這次前往台東，坤達興奮說，「真的是非常非常的期待，因為在我印象中已經不記得上次去台東表演是什麼時候了，所以會有一種第一次要去台東表演的心情。」對於在蔚藍東海岸開唱，他期待，「我相信絕對是不同於在小巨蛋開唱的感覺，非常期待能夠在看著海岸線的地方演唱」；期待屆時能大啖原住民料理美食，呼籲粉絲：「帶著度假的心情、帶著全家大小一起跟著我們到台東走走看看這美麗的東部海岸線，最重要的是還能一起聽著Energy歌曲享受放鬆。」Toro印象裡是第一次到台東演出，對於在東海岸開唱，他笑說，「可以複習一下我寫過的一首歌〈金銀島〉，想像會有獨眼船長出現喔！」要粉絲們想像乘著金黃色的海浪，用音樂、大自然帶我們去想要的天堂。阿弟笑說：「沒有在台東表演的記憶，很期待台東的海岸景色，也希望能為台東的觀光獻上一份心力！」對於台東的印象是泡溫泉、熱氣球嘉年華，號召大家：「希望大家可以多多支持台東地區的觀光！」牛奶回憶剛成團時有來過台東舉辦簽唱會，對於在東海岸演出，他形容「能在海邊開唱，感覺是真的很特別，因為不管是那樣的風景或是那樣的狀態，都會是覺得很舒服很放鬆，我假日有時候也會帶小朋友到海邊去玩，所以很喜歡那樣的感覺，也很期待。」想去吃當地海鮮、原住民特色料理。書偉表示，忘記有多久沒去到台東演出了，「非常喜歡台東，一有空的時間都會到台東旅遊放鬆，非常期待能夠以Energy的身分到台東獻唱。」他分享過往旅行經驗，「台東好山好水，步調慢，非常的舒服，當地的人也都很親切，過去到過台東旅遊好多次，有自駕有搭火車，會到處找不同的民宿體驗，每次到訪必吃藍蜻蜓炸雞、長濱馨家小廚。」希望歌迷朋友們一起來玩，「帶著來度假的心情，跟著我們一起開心的唱歌，開開心心的跳舞，一起體驗台東的美好。」屆時也將同台開唱的吳克群也雀躍表示，「想要吃海鮮、生魚片、水果、珍奶！」更強調演出，「最重要就是嗨、希望能夠帶來新歌、舊歌，全場都能夠一起嗨的歌單，請大家拭目以待囉！」他哼起經典旋律「你若來台東，請你斟酌看」，笑說「總覺得到台東就可以很輕鬆又很快樂，希望這次可以帶給大家輕鬆和快樂的心情」，他同時預告會在10月生日時發行兩首歌，希望到時候大家可以一起瘋，把新歌帶到現場分享給台東的大家。