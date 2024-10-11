季後賽保底3場大巨蛋！中職季後賽將從明（12）日起開打，目前確定包含1場季後挑戰賽以及2場台灣大賽，都將舉辦在台北大巨蛋，寫下中職季後賽的歷史新頁。以大巨蛋作為主場的球隊，分別有統一7-ELEVEn獅以及中信兄弟，不過2隊在票價上的差異頗大，例如：兄弟內野「凱旋向前席A」區域要價2,680元，而統一的最高票價為1,780元，整整相差900元。
季後賽前進巨蛋 統一、兄弟輪流作東
季後挑戰賽上演去年的「獅猿大戰」，統一選擇在大巨蛋進行首戰，成為歷史上，首支在季後賽以大巨蛋作為主場的球隊。位在內野B1的「猛獅法批席」售價最高來到1,780元，但凡購買該區者，都會贈送「大橘猛獅法批」，內野一般區、內野高視野區分別售價980元、900元，而最便宜的外野應援區則統一為600元。
在台灣大賽的部分，兄弟前2場都選擇以巨蛋作為主場，座位共有11個分區，最貴的是「凱旋向前席A」區，位在內野B1前排，售價2,680元；最便宜的分區是L2外野區，售價800元。購買B1-L2內野票的觀眾，進場都會贈送法披，只是2日主題不同。
百萬象迷準備發威 最高價差近千元
在最高票價部分，兄弟的2,680元和統一的1,780元，相差將近千元；統一600元的外野區域，則比兄弟再少200元。值得一的是，倘若是由統一在季後挑戰賽勝出，那麼台灣大賽G3的主場，將會選在台北大巨蛋，代表本次季後賽最多會有4場比賽攻蛋。
值得一提的是，除了兄弟、統一外，樂天在季後挑戰賽G2握有唯一一場的主場優勢，選擇在桃園棒球場舉行，最高票價為「Royal Seat尊猿席」的1,200元，最便宜分區則是左／右外野，僅要350元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
季後挑戰賽上演去年的「獅猿大戰」，統一選擇在大巨蛋進行首戰，成為歷史上，首支在季後賽以大巨蛋作為主場的球隊。位在內野B1的「猛獅法批席」售價最高來到1,780元，但凡購買該區者，都會贈送「大橘猛獅法批」，內野一般區、內野高視野區分別售價980元、900元，而最便宜的外野應援區則統一為600元。
在台灣大賽的部分，兄弟前2場都選擇以巨蛋作為主場，座位共有11個分區，最貴的是「凱旋向前席A」區，位在內野B1前排，售價2,680元；最便宜的分區是L2外野區，售價800元。購買B1-L2內野票的觀眾，進場都會贈送法披，只是2日主題不同。
百萬象迷準備發威 最高價差近千元
在最高票價部分，兄弟的2,680元和統一的1,780元，相差將近千元；統一600元的外野區域，則比兄弟再少200元。值得一的是，倘若是由統一在季後挑戰賽勝出，那麼台灣大賽G3的主場，將會選在台北大巨蛋，代表本次季後賽最多會有4場比賽攻蛋。
值得一提的是，除了兄弟、統一外，樂天在季後挑戰賽G2握有唯一一場的主場優勢，選擇在桃園棒球場舉行，最高票價為「Royal Seat尊猿席」的1,200元，最便宜分區則是左／右外野，僅要350元。