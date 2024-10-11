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▲中信兄弟冠軍賽售票資訊。（圖／中信兄弟提供）

▲統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊，首戰主場選在台北大巨蛋。（圖／統一獅隊提供）

▲樂天桃猿10月13日迎來季後挑戰賽唯一主場賽事，將在樂天桃園棒球場迎戰統一獅，圖為各區間的門票價格。（圖／樂天桃猿提供）

季後賽保底3場大巨蛋！中職季後賽將從明（12）日起開打，目前確定包含1場季後挑戰賽以及2場台灣大賽，都將舉辦在台北大巨蛋，寫下中職季後賽的歷史新頁。以大巨蛋作為主場的球隊，分別有統一7-ELEVEn獅以及中信兄弟，季後挑戰賽上演去年的「獅猿大戰」，統一選擇在大巨蛋進行首戰，成為歷史上，首支在季後賽以大巨蛋作為主場的球隊。在台灣大賽的部分，購買B1-L2內野票的觀眾，進場都會贈送法披，只是2日主題不同。值得一的是，倘若是由統一在季後挑戰賽勝出，那麼台灣大賽G3的主場，將會選在台北大巨蛋，代表本次季後賽最多會有4場比賽攻蛋。值得一提的是，除了兄弟、統一外，