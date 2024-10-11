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近日中國1名「95後」研究員趙子健，因為在簡歷中自稱擁有4個博士、2個博士後、22項社會兼職，受到廣大關注，普遍質疑他連30歲都不到，如何做到大多數人一生都達不到的學術成就。對此， 他所服務的內蒙古民族文化藝術研究院已發布說明，決定暫停與他的聘任關係，並對其學歷、學位進行​​核查。根據中媒《澎湃新聞》報導，在經過對趙子健學歷、學位以及社會兼職證明資料的審查後，發現其中一個博士學位已經獲得中國教育部留學服務中心認證，另外一個博士學位剛拿不久，正在申請認證，還有2個博士是透過所謂線上課程獲得的，雖然也有證書，但並不被當局認可。換句話說，趙子健至少有2個博士，是不被承認的「野雞」學位，沒有含金量可言，甚至花錢就可以買到。不只如此，報導指出，他僅有的一個、已經得到認證的博士學位，從資訊來看，屬於「速成水博」的機率也很大，含金量同樣不高，直言這樣的學位就算拿再多個，也只是讓「含水量」更足而已。報導並區分了「水博」和「野雞大學博士」的概念，前者是指經過學位認證、但含金量低的博士，主要是因為授予認證的大學，沒有嚴格把關人才質量，就成為一些想要講求速成之人的通道；至於後者主要就是在販賣文憑，本來就無法獲得認證，但由於國內外教育體制的不同，導致中國國內一些機構，對野雞大學的假文憑也缺乏辨識，讓野雞大學有兜售文憑的市場空間，也不乏有人購買野雞大學文憑，用來裝門面或求職。報導並諷刺道，目前趙子健的4個博士，既有「水博」，也有「野雞大學博士」，除此之外，他還有22項社會兼職，那麼多學會（協會）會員，又有幾個是真的？如果兼職都這麼多了，為何還要繼續應徵當社會機構的兼職研究員，莫非是他本人有「學歷及證書情結」，誤以為頭銜越多越好，殊不知這樣只是弄巧成拙。最後，中媒分析這樣的學術圈亂象，認為雖然不少中國民眾，會把「4個博士2個博後」當笑話看，但這其實不是笑話，而是需要整肅的問題，首先必須加強學歷學位認證，對培養品質缺乏保障的「速成博士」不予認證，其次則要破除「唯學歷人才」的評價，立基於綜合素質和專業能力的人才評鑑體系，關注人才的「真才實學」。