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▲柯佳嬿在踏入演藝圈前，為了扛起家計，曾在幼兒園擔任老師。（圖／柯佳嬿IG）

▲黃鐙輝為了完成演員夢，辭去竹科工程師踏入演藝圈。（圖／黃鐙輝臉書）

▲霍建華17 歲時曾擔任曾國城的助理，從事幕後工作。（圖／玫瑰的故事微博）

螢幕上光鮮亮麗的明星，出道前或許也跟一般人一樣來自各行各業，像是女星柯佳嬿曾是幼兒園老師、黃鐙輝放棄竹科工程師的高薪工作踏入演藝圈，霍建華竟當過曾國城助理等，《NOWnews今日新聞》特別整理出這些藝人曾經做過什麼工作，帶您揭曉這些名人意想不到的昔日職業！在演藝圈打滾10多年的柯佳嬿，以台劇《小資女孩向前衝》打開知名度，2020年憑藉戲劇《想見你》奪下金鐘視后寶座。事實上柯佳嬿在出道前，因父親驟逝，為了扛起家計，曾短暫擔任過幼稚園老師，後來無意間被星探相中後，才開啟她的演藝之路。在戲劇、電影與主持都擁有出色表現的男星黃鐙輝，在踏入演藝圈前，曾在新竹的京元電子擔任工程師，當年為了實現自己的演員夢，毅然決然辭去高薪工作，而他當時離職信上的辭職理由寫著「去實現偉大的夢想」，如今如願成為知名男藝人，也令不少粉絲大讚超勵志！霍建華以《花千骨》、《如懿傳》等作品廣為人知，站穩兩岸一線男星的地位。其實他最初的夢想是當1名籃球員，17 歲時曾擔任主持人曾國城的助理，從事幕後工作，自此開啟了他與娛樂圈的緣分。也因外型帥氣，霍建華因緣際會下得到出演戲劇的機會，之後便慢慢轉至幕前，成為當紅的男演員。