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為化解總預算案僵局，立法院長韓國瑜今（11）日邀行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部餐敘，但吃了2個小時，行政院仍堅持立場，藍白會後都對行政院表達遺憾，認為不尊重行政院。民進黨團總召柯建銘則說，對藍白的遺憾也表達高度遺憾與不解，今天本來就只是餐敘，要解決問題，還是要回到朝野協商。柯建銘說，這是30年來第一次，有行政院長與立法院長一起邀約朝野黨團幹部餐敘，但今天不是朝野協商，不可能密室協商，各黨都表達了意見，今天的餐敘只是為了下次的協商，是解決問題的開始，還是要在合法、合憲的情況下解決問題。柯建銘說，行政院依法編列預算，立法院負責審議，但根據《預算法》、《財政紀律法》等，立法院要增加預算，要先徵詢行政院意見，因此希望朝野還是回到朝野協商再來討論，希望韓國瑜也盡速召集朝野協商，預算審查到12月底，在野黨對預算有任何意見，都還可以溝通。