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太陽表面活耀區於9日發生X1.8級閃焰，強烈磁暴10日來襲，全球各地繼5月的極光熱潮之後，再度出現極光美景，美國、澳洲、英國、中國和日本等地出現極光，夜空中染上絕美色彩。今年5月，地球才經歷20年來威力最強的磁暴，引發追極光熱潮，根據CNN報導，美國國家氣象局太空天氣預報中心稱，這場太陽風暴所引發的強烈磁暴，預計不會像五月發生的那樣強烈，但仍可能擾亂通訊、電網和衛星運作 。美國國家氣象局辦公室所在地位於北緯40度的紐澤西鄰近賓州費城一帶，也能看到極光清晰可見，景色相當美麗，亦有許多北美民眾向國家氣象局表達自己的所在地，同樣也出現美麗極光。遠在太平洋彼岸的日本北海道，北緯43度左右的北海道當別町青山，也能看見清楚的褐紅色光芒，位於日本本島的新潟縣以及能登半島，在北緯約37-38度左右，也有大量網友在社群平台X上貼出能看見微量的紅藍光的景象。